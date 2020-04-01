Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

Фото: РИА НовостиБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в пятницу, что глава украинского государства Владимир Зеленский поручил ему заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями, передает РИА Новости.Саакашвили ранее заявил, что в случае назначения на пост вице-премьера Украины сделает акцент на сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) и укреплении малого и среднего бизнеса в стране."Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями", - сказал Саакашвили на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".По его словам, Киеву нужны более четкие переговоры и более приемлемые условия. Саакашвили отметил, что принял предложение Зеленского.Ранее Саакашвили подтвердил, что получил от президента Украины предложение стать вице-премьером по реформам. По его словам, у него также была очень содержательная и полезная беседа с премьером Денисом Шмыгалем. По словам политика, к предложению стать вице-премьером он подходит с большой ответственностью, так как впереди очень сложный период и в экономике, и в целом в стране.