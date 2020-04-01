Наибольшее число заболевших COVID-19 в ЛНР приходится на Первомайск – СЭС

Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией в ЛНР приходится на Первомайск. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

Ранее он заявил, что медики ЛНР зарегистрировали 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике.

"Наибольшее количество заболеваемости у нас регистрируется в городе Первомайск. Это 40 случаев, - сообщил Докашенко. - Затем у нас по распространенности будет по тем городам, которые на сегодняшний момент попали под ограничительные меры – это Стаханов, Свердловск, Алчевск, Перевальск".

"В Луганске на сегодняшний момент 10 случаев. Но с учетом численности населения в процентном отношении это меньший процент, чем, например, те же 10 случаев для города Стаханов", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,5 млн человек, из них более 178 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

24 апреля — Луганск