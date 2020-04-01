Акция по установке памятных табличек на домах, где проживают ветераны, началась в Алчевске (ФОТО)

Акция по установке памятных табличек на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, началась в Алчевске в честь 75-летия Великой Победы. Об этом сообщили в управлении информационной политики мэрии."В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Алчевске отмечены памятными табличками дома, в которых проживают участники и ветераны Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов, дети войны", - говорится в сообщении."Мы, нынешнее поколение, всегда будем помнить о том, какой ценой принесли Победу наши дорогие ветераны, благодаря которым мы родились и живем под мирным небом. Все участники войны, очевидцы страшных и героических событий Великой Отечественной войны достойны самых теплых слов благодарности за подаренную 75 лет назад Победу", – подчеркнула глава администрации Алчевска Наталья Пяткова.Она рассказала, что сегодня коммунальные службы установили памятные таблички с надписью "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Помним! Гордимся!" на входах в подъезды домов по улице Ленина, 94; Сарматская, 44; Волгоградская, 161; Фрунзе, 42; Гагарина, 24-а.Глава администрации уточнила, что всего именные таблички планируется установить, либо обновить уже существующие, по 16 адресам.Напомним, ранее в Алчевске с центра социальной реабилитации детей-инвалидов началась общегородская акция "Орден в моем доме" к 75-летию Великой Победы.24 апреля — Луганск