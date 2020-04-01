Медики зарегистрировали 70 случаев заболевания COVID-19 в ЛНР – СЭС

Медики ЛНР зарегистрировали 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

"На сегодняшний момент на территории Республики происходит реализация противоэпидемических мероприятий, связанных с той эпидситуацией, которую мы имеем на сегодняшний момент, а у нас на сегодня подтвержденных 70 случаев. При этом у нас есть определенная локализация этих случаев и принят ряд ограничительных мер", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,5 млн человек, из них более 178 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР ранее были подтверждены 48 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.

24 апреля — Луганск