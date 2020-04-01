Петербургский художник подарил луганскому храму образ Богородицы "Неупиваемая чаша" (ФОТО)
Санкт-петербургский иконописец, уроженец Луганска, народный художник Луганщины Евгений Ковалев передал в дар столичному храму святых мучеников Гурия, Самона и Авива икону Богородицы "Неупиваемая чаша". Об этом передает корреспондент ЛИЦ.
Ковалев в торжественной обстановке передал икону настоятелю храма протоиерею Павлу Батарчукову в помещении музея Луганского военно-исторического общества (ЛВИО) "Память Донбасса". Благодаря сотрудничеству с музеем художник в течение пяти последних лет неоднократно передавал из северной столицы РФ в ЛНР свои иконы.
В этот раз в дар он привез не свою работу, а работу своей ученицы Юлии, которая недавно окончила Русскую христианскую гуманитарную академию (РХГА) в Санкт-Петербурге, а икона "Неупиваемая чаша" стала ее первой серьезной работой.
"Сегодня я передаю настоятелю храма Самона Гурия и Авива, отцу Павлу, икону "Неупиваемая чаша". Ее писала студентка РХГА Юлия как выпускную работу и, зная, что я из Луганска, решила таким образом помочь жителям Донбасса перенести эти тяжелые времена", - рассказал мастер.
"Чем интересна эта работа? Она написана техникой XIV-XVI веков, за основу взято изображение руки Дионисия – одного из прославленных наших иконописцев Древней Руси. Написана она минералами, в том числе с использованием азурита, глины – охра светлая и охра красная, также кадмий светлый применен и камень шунгит – это малая ограниченная палитра, но из которой очень много получается оттенков. Также там присутствует два слоя трансферного золота", - рассказал Ковалев.
Принимая в дар икону, отец Павел с присутствующими прихожанами храма Гурия, Самона и Авива, среди которых был и атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов, пропел самое главное и торжественное песнопение пасхальной недели – "Христос воскресе…".
"Прими, Господи, ваш дар, ваши попечительства о нашей донской земле, луганской нашей земле!" – сказал в своих молитвах протоиерей.
Он отметил, что икона выдержана в классическом древнерусском стиле, поэтому является "счастливым приобретением для прихода".
"К тому же сегодня по церковному уставу отмечается день почитания иконы Божией Матери "Живоносный источник", поэтому приобретение иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" - как символ призыва, чтобы мы черпали из чаши только жизнь и находили укрепление и в вере. Я искренне принимаю ее в наш храм, мы достойный сделаем для нее киот, пусть жители нашего города, нашей Республики приходят и молятся. И да возьмет Царица Небесная под свой покров всю нашу донскую, луганскую, землю и земли и Новороссии, и Малоросиии, и всех, кто забыл про Христа, чтобы они вернулись к Богу и перестали в нас стрелять", - сказал священник.
Напомним, Ковалев уже неоднократно передавал в Луганск авторские иконы, и иконы, написанных в соавторстве с его учениками, в том числе образ святых страстотерпцев Бориса и Глеба, которую заказали сослуживцы погибшего командира батальона ополчения ЛНР "Призрак" Алексея Мозгового (2018 год), икону Донской Божьей Матери (2019 год), икону пророка Ильи (2020 год).
Храм святых мучеников Гурия, Самона и Авива находится возле здания бывшего областного управления СБУ. Во время бомбардировок Луганска несколько снарядов упали на территории храма. Серьезно повреждены были трапезная и воскресная школа.
24 апреля — Луганск
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