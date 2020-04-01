Петербургский художник подарил луганскому храму образ Богородицы "Неупиваемая чаша" (ФОТО)

Санкт-петербургский иконописец, уроженец Луганска, народный художник Луганщины Евгений Ковалев передал в дар столичному храму святых мучеников Гурия, Самона и Авива икону Богородицы "Неупиваемая чаша". Об этом передает корреспондент ЛИЦ.Ковалев в торжественной обстановке передал икону настоятелю храма протоиерею Павлу Батарчукову в помещении музея Луганского военно-исторического общества (ЛВИО) "Память Донбасса". Благодаря сотрудничеству с музеем художник в течение пяти последних лет неоднократно передавал из северной столицы РФ в ЛНР свои иконы.В этот раз в дар он привез не свою работу, а работу своей ученицы Юлии, которая недавно окончила Русскую христианскую гуманитарную академию (РХГА) в Санкт-Петербурге, а икона "Неупиваемая чаша" стала ее первой серьезной работой."Сегодня я передаю настоятелю храма Самона Гурия и Авива, отцу Павлу, икону "Неупиваемая чаша". Ее писала студентка РХГА Юлия как выпускную работу и, зная, что я из Луганска, решила таким образом помочь жителям Донбасса перенести эти тяжелые времена", - рассказал мастер."Чем интересна эта работа? Она написана техникой XIV-XVI веков, за основу взято изображение руки Дионисия – одного из прославленных наших иконописцев Древней Руси. Написана она минералами, в том числе с использованием азурита, глины – охра светлая и охра красная, также кадмий светлый применен и камень шунгит – это малая ограниченная палитра, но из которой очень много получается оттенков. Также там присутствует два слоя трансферного золота", - рассказал Ковалев.Принимая в дар икону, отец Павел с присутствующими прихожанами храма Гурия, Самона и Авива, среди которых был и атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов, пропел самое главное и торжественное песнопение пасхальной недели – "Христос воскресе…"."Прими, Господи, ваш дар, ваши попечительства о нашей донской земле, луганской нашей земле!" – сказал в своих молитвах протоиерей.Он отметил, что икона выдержана в классическом древнерусском стиле, поэтому является "счастливым приобретением для прихода"."К тому же сегодня по церковному уставу отмечается день почитания иконы Божией Матери "Живоносный источник", поэтому приобретение иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" - как символ призыва, чтобы мы черпали из чаши только жизнь и находили укрепление и в вере. Я искренне принимаю ее в наш храм, мы достойный сделаем для нее киот, пусть жители нашего города, нашей Республики приходят и молятся. И да возьмет Царица Небесная под свой покров всю нашу донскую, луганскую, землю и земли и Новороссии, и Малоросиии, и всех, кто забыл про Христа, чтобы они вернулись к Богу и перестали в нас стрелять", - сказал священник.Напомним, Ковалев уже неоднократно передавал в Луганск авторские иконы, и иконы, написанных в соавторстве с его учениками, в том числе образ святых страстотерпцев Бориса и Глеба, которую заказали сослуживцы погибшего командира батальона ополчения ЛНР "Призрак" Алексея Мозгового (2018 год), икону Донской Божьей Матери (2019 год), икону пророка Ильи (2020 год).Храм святых мучеников Гурия, Самона и Авива находится возле здания бывшего областного управления СБУ. Во время бомбардировок Луганска несколько снарядов упали на территории храма. Серьезно повреждены были трапезная и воскресная школа.24 апреля — Луганск