Республика располагает достаточным количеством тестов на коронавирус – СЭС

Республика располагает достаточным количеством тест-систем для диагностики и выявления коронавирусной инфекции нового типа. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко."В нашей Республике есть тесты, мы их получаем в качестве гуманитарной помощи из Российской Федерации. Данные тесты могут быть использованы только в одной лаборатории – это лаборатория полимеразных цепных реакций (ПЦР) Республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС), и все исследования проводятся на безоплатной основе", - отметил он."На данный момент у нас на остатке одна тысяча 100 тестов. По мере того как они будут использованы мы будем получать дополнительную партию тестов", - сообщил главсанврач.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,6 млн человек, из них более 181 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР по состоянию на 24 апреля подтверждены 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.24 апреля — Луганск