Языковой омбудсмен Украины подала в отставку

«Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съём жилья... За этот период я вЂ‹вЂ‹потратила около 30 тыс. гривен из семейного бюджета на свою работу. Считаю, что отныне имею полное право праздновать День волонтёра», — сказала она.

Фото: ©chmnu.edu.uaУполномоченный по защите государственного языка на Украине Татьяна Монахова подала в отставку.Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию Opinion, передает RT.По её словам, из-за пробелов в законе у неё до сих пор нет секретариата уполномоченного и финансирования. Как она отметила, казначейство страны даже не платит ей зарплату.Монахова также добавила, что всё это время офис украинского президента её просто игнорировал.Правительство Украины назначило Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка в ноябре 2019 года.В декабре она пригрозила чиновникам высокими штрафами за нежелание говорить на украинском языке во время выступлений на телевидении.