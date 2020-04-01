Саакашвили оконфузился с флагом Украины

Фото: РИА НовостиБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" в пятницу с неправильно прикрепленным значком украинского флага, передает РИА Новости.Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".Как следует из трансляции, которую вел украинский телеканал "Наш", на заседание фракции Саакашвили пришел со значком флага Украины. Однако политик неправильно его прикрепил. Украинский флаг состоит из двух цветов – вверху синий, внизу желтый.Саакашвили закрепил его на лацкане пиджака наоборот, в перевернутом виде.При этом после заседания фракции он вышел к журналистам на брифинг с уже правильно закрепленным значком.