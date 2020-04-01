Открытие мемориальной доски почетному гражданину Луганщины Сухову состоялось в Луганске (ФОТО)

Церемония открытия мемориальной доски заслуженному машиностроителю Украины, почетному гражданину Луганщины Игорю Сухову состоялась в Луганске. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."На территории общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Лугамаш" по инициативе профсоюзной организации и совета ветеранов предприятия установлена памятная доска легендарному генеральному директору Ворошиловградского тепловозостроительного завода Игорю Сухову, возглавлявшему его более 10 лет", – говорится в сообщении.В ФП ЛНР отметили, что в ноябре прошлого года Сухову исполнилось бы 90 лет."Тогда руководством предприятия, профсоюзной организацией, советом ветеранов и было принято решение увековечить память известного машиностроителя установкой памятной доски на территории "Лугамаша". Пять месяцев ушло на подготовку проекта, его исполнение и установку мемориальной доски. Ее открытие было приурочено к первомайским праздникам", – рассказали в общественной организации.На открытии мемориальной доски присутствовали работники предприятия и почетные гости."Сегодня в канун первомайских праздников, когда по традиции принято славить людей труда, мы открываем памятную доску человеку, всю свою жизнь посвятившему развитию машиностроительной отрасли. Вся его полувековая трудовая деятельность является ярким примером беззаветного служения Родине, своему народу, воспитанию молодого поколения", – обратилась к собравшимся председатель профсоюзной организации предприятия Галина Чижова.Игорь Николаевич Сухов (1929-2006) – заслуженный машиностроитель Украины, почетный гражданин Луганска, почетный гражданин Луганщины, почетный железнодорожник Украины, почетный работник Министерства тяжелого и транспортного машиностроения.Свою трудовую деятельность Сухов начал в 1947 году слесарем-ремонтником на Ждановском заводе тяжелого машиностроения. После окончания Ждановского металлургического института работал заместителем директора того же завода. В июне 1976 года был назначен генеральным директором Ворошиловградского тепловозостроительного завода. Возглавлял предприятие по апрель 1987 года. Под его непосредственным руководством была произведена полная реконструкция и модернизация предприятия. С 1987 по 2006 год – профессор кафедры технологии машиностроения Восточноукраинского университета имени Владимира Даля.Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", лауреат Государственной премии СССР, был отмечен нагрудным знаком ВЦСПС "За активную работу по механизации ручных работ", многочисленными медалями.24 апреля — Луганск