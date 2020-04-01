В Луганске назвали город с наибольшим числом больных коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом в отдельных районах Луганской области приходится на Первомайск. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. Об этом пишет ЛИЦ
«Наибольшее количество заболеваемости у нас регистрируется в городе Первомайск. Это 40 случаев», — сообщил Докашенко.
Затем, по его словам, по распространенности случаев COVID-19 идут те города, которые на сегодняшний момент попали под ограничительные меры — Стаханов (Кадиевка), Свердловск (Должанск), Алчевск, Перевальск.
«В Луганске на сегодняшний момент 10 случаев. Но с учетом численности населения в процентном отношении — это меньший процент, чем, например, те же 10 случаев для города Стаханов», — добавил Докашенко.
Новости Региона - Сегодня, 17:50 92
«Наибольшее количество заболеваемости у нас регистрируется в городе Первомайск. Это 40 случаев», — сообщил Докашенко.
Затем, по его словам, по распространенности случаев COVID-19 идут те города, которые на сегодняшний момент попали под ограничительные меры — Стаханов (Кадиевка), Свердловск (Должанск), Алчевск, Перевальск.
«В Луганске на сегодняшний момент 10 случаев. Но с учетом численности населения в процентном отношении — это меньший процент, чем, например, те же 10 случаев для города Стаханов», — добавил Докашенко.
Новости Региона - Сегодня, 17:50 92
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