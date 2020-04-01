Авиакомпании стали массово отменять внутренние рейсы

"С самого начала мы приняли решение продавать не больше половины билетов, которые есть в салоне, чтобы люди могли рассаживаться с определенной дистанцией. В результате рейсы стали убыточными", — объяснил Артюхов.

"На сегодняшний день Санкт-Петербург — единственный подобный пример, но очень ощутимый, поскольку на него завязано большое количество маршрутов российских перевозчиков", — цитирует издание представителя S7.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА НовостиРегиональные авиакомпании стали массово отменять рейсы из-за убытков. Ранее на такие шаги пошли крупные перевозчики, передает РИА Новости.О ситуации с отменой авиарейсов рассказал в телеграм-канале регионального оперштаба по коронавирусу губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Отвечая на вопрос жителей ЯНАО об авиасообщении в период эпидемии коронавируса, он сказал, что у регионального перевозчика возникли финансовые трудности из-за низкой загрузки самолетов.При этом подчеркнул, что минимальное количество рейсов на случай экстренных поездок авиакомпания сохранит.Ранее об отмене части рейсов сообщила авиакомпания Nordstar.РБК со ссылкой на источник в Росавиации сообщает, что, помимо ограничений на рассадку и заполняемость бортов, у авиакомпаний может возникнуть другая проблема — отказ регионов от субсидирования перелетов. По словам собеседника издания, так поступили власти Санкт-Петербурга: городской комитет по транспорту разослал ряду авиакомпаний предупреждение о том, что компенсация недополученных доходов из регионального бюджета будет осуществляться только по 15 апреля. Речь идет об авиакомпаниях S7, "РусЛайн", "ИрАэро" и "Азимут", утверждает источник РБК.Он добавил, что в этом случае властям регионов, в которые компании летали из Петербурга, придется увеличить субсидии вдвое или перевозчикам придется сокращать частотность полетов.