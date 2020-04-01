Грузия отозвала посла из Украины из-за Саакашвили — СМИ
Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла из Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Решение Тбилиси было принято на фоне разговоров о вероятном назначении бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве.
В то же время грузинские СМИ утверждают, что министр иностранных дел Давид Залкалиани «был очень расстроен» решением президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, по словам члена «Объединения национального движения» и бывшей главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзезаявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг.
Новости Украины - Сегодня, 19:26 0
Решение Тбилиси было принято на фоне разговоров о вероятном назначении бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве.
В то же время грузинские СМИ утверждают, что министр иностранных дел Давид Залкалиани «был очень расстроен» решением президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, по словам члена «Объединения национального движения» и бывшей главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзезаявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг.
Новости Украины - Сегодня, 19:26 0
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