Синоптики прогнозируют 25 апреля в ЛНР до 20 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 25 апреля будет колебаться от плюс 2 градусов ночью до 20 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 24 апреля до 21.00 25 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 2-4 градуса, днем – 18-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов выше нуля ночью и плюс 16-18 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 6-8 градусов выше нуля ночью до 17-19 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 25 апреля метеорологи отмечали в 1948 году – минус 2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 27 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 25 апреля – 04.39, время захода – 20.05. Продолжительность светового дня составит 15 часов 26 минут.

По предварительному прогнозу, ночью 26-27 апреля осадков не ожидается, днем местами пройдут небольшие дожди. 27 апреля на поверхности почвы местами возможны заморозки до минус 2 градусов, дневная температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

24 апреля — Луганск