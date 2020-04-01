В Севастополе ослабят ограничения из-за коронавируса

"Очевидно, что в ближайшее время мы откроем стоматологию, откроем парикмахерские… До 1 мая предприятия, которым будет разрешено, подпишут документы о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима и с 1 мая могут открываться и работать", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телевидения СТВ.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА НовостиПарикмахерские и частные клиники стоматологии смогут начать работу в Севастополе с 1 мая, сообщил врио губернатора региона Михаил Развожаев, передает РИА Новости.Ранее в Севастополе из-за опасности распространения коронавируса была разрешена только работа предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение, и торговля товарами первой необходимости. Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля.Он отметил, что вопрос о парикмахерских связан с риском перевести отрасль в тень – когда стрижки будут выполняться на дому без должного контроля санитарной обстановки. Он добавил, что в течение недели будут рассмотрена возможность разрешить начать деятельность в иных сферах экономической деятельности, в частности, в торговле непродуктовыми товарами.Власти соседнего региона – республики Крым - в четверг сообщили о разрешении работы в республике с 1 мая салонам красоты, парикмахерским, организациям по ремонту компьютеров и предметов личного потребления. Откроются предприятия по ремонту обуви, стирке и химчистке, разрешат торговлю строительными материалами, сантехникой и хозтоварами, автодеталями и запчастями. Разрешено также будет работать организациям, предоставляющим кадастровые услуги, услуги инженерно-технического проектирования, исследования и анализов.