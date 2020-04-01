В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

«У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз», — отметили там.

Фото: РИА НовостиВ Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом, передает RT.Всего сахарный диабет был у десяти скончавшихся. Общее число скончавшихся в столице достигло 366.В штабе напомнили, что режим самоизоляции нужно неукоснительно соблюдать.По данным на 24 апреля, в России выявлено 68 622 случая инфицирования коронавирусом.