Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.04.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 24.04.202009:0023 апреля украинские вооружённые формирования открыли беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов в направлении посёлка шахты «Трудовская». В результате этого обстрела получил повреждения многоэтажный дом по ул. Вагнера, д.7 в поселке шахты "Трудовская". Важно отметить, что в непосредственной близости от пострадавшего дома находятся школа-интернат №3 и детский сад «Ромашка». Ввиду карантинных мероприятий, детей в интернате не было, а воспитанники детского сада уже вернулись домой. Утром 24 апреля под огнём 120-мм миномётов оказался посёлок Зайцево, в результате обстрела произошло возгорание жилого дома по ул. Руднева д.25. Позднее украинские силовики вновь открыли огонь по посёлку шахты Трудовская из пушек машин БМП, повредив дом по адресу дом по ул. Безлесная, д. 6/1 и газовую трубу по ул. Безлесная, д. 8