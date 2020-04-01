В России под медицинским наблюдением находятся 168 тысяч человек
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 168 тысяч человек, в стране проведено уже более 2,7 миллиона тестов на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
"В РФ проведено более 2,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 168 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки проведено 169 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе ведомства.
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