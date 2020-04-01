Россию на победить - даже когда весь мир стонет от пандемии, - мы смеёмся!

"Да что вы знаете о самоизоляции?!" — кричал Робинзон Крузо.***Граждане! Не бойтесь ожирения в период самоизоляции. Диета впереди, ближе к зиме!***- Я, конечно, верю, что все скоро закончится, но, на всякий случай, прикармливаю белок и голубей на балконе.***-Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в 1 кг пакета риса 2789 зерен, а в другом 2804?***- Карантье — человек, сдающий в аренду собак для прогулок во время карантина.* * *— Бэрримор,что это за страшный, раздирающий душу, вой?— Это собака Баскервилей, сэр. Ее уже в 60-й раз ведут на прогулку.* * *Седьмой день карантина. Случайно разговорился с женой. Очень даже ничего оказалась.***- Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем ученые.* * *Вовочка как чувствовал, что от этого онлайн образования стоит ждать какого-то подвоха. И тут на втором занятии Марья Ивановна сказала:— Вова, папу с мамой быстро к монитору!* * *Уважаемая прокуратура, жена потребовала чтобы я позанимался с сыном математикой. Можно ли это квалифицировать как попытку доведения до самоубийства или как насилие над несовершеннолетним?***Как-то незаметно наступило то время, когда в деревне больше развлечений, чем в городе.* * *Объявлен месяц медведя. Жители должны сидеть в берлоге и сосать лапу.***Шел 2-й месяц самоизоляции. Чтобы выйти на улицу, народ начал выгуливать не только собак, но и котов, хомяков, морских свинок и даже попугая в клетке!* * ** * *Вторая неделя карантина. Разговорился с пауком. Хорошо пообщались. Он тоже веб-дизайнер.***Весеннюю одежду можно не покупать — не понадобится. А размер летней вы еще не знаете.* * *Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то 90% блондинок исчезнут с лица Земли!* * *Позвонила домработница. Она тоже переходит на удаленку, будет звонить и говорить, что и как я должен делать.***- Разобрав хлам на балконе, понял, что смогу еще год жить, торгуя на "Авито".* * *Уважаемые соседи!Не воруйте мой мусор, пожалуйста!Я тоже хочу из дома выйти!* * *Закончится карантин, вообще домой приходить не буду.* * *Самоизоляция дана для того, чтобы ты понял, что никакое свободное время на чтение книг, спорт и развитие тебе не нужно, и ты просто ленивая скотина.* * *Если честно, то я не знаю, что сейчас страшнее: померить температуру или взвеситься.******— Дорогая, пойдем в ресторан или махнем на Мальдивы?— Но сейчас же карантин.— Ну, не хочешь — как хочешь, только потом не говори, что я не предлагал и ты сама отказалась...***(Из ленты новостей)***Сергей Бабиче