Россию на победить - даже когда весь мир стонет от пандемии, - мы смеёмся!
"Да что вы знаете о самоизоляции?!" — кричал Робинзон Крузо.
***
Граждане! Не бойтесь ожирения в период самоизоляции. Диета впереди, ближе к зиме!
***
- Я, конечно, верю, что все скоро закончится, но, на всякий случай, прикармливаю белок и голубей на балконе.
***
-Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в 1 кг пакета риса 2789 зерен, а в другом 2804?
***
- Карантье — человек, сдающий в аренду собак для прогулок во время карантина.
* * *
— Бэрримор,что это за страшный, раздирающий душу, вой?
— Это собака Баскервилей, сэр. Ее уже в 60-й раз ведут на прогулку.
* * *
Седьмой день карантина. Случайно разговорился с женой. Очень даже ничего оказалась.
***
- Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем ученые.
* * *
Вовочка как чувствовал, что от этого онлайн образования стоит ждать какого-то подвоха. И тут на втором занятии Марья Ивановна сказала:
— Вова, папу с мамой быстро к монитору!
* * *
Уважаемая прокуратура, жена потребовала чтобы я позанимался с сыном математикой. Можно ли это квалифицировать как попытку доведения до самоубийства или как насилие над несовершеннолетним?
***
Как-то незаметно наступило то время, когда в деревне больше развлечений, чем в городе.
* * *
Объявлен месяц медведя. Жители должны сидеть в берлоге и сосать лапу.
ЧТО НАС ЖДЁТ:
***
Шел 2-й месяц самоизоляции. Чтобы выйти на улицу, народ начал выгуливать не только собак, но и котов, хомяков, морских свинок и даже попугая в клетке! Лишь я сидел дома и с грустью смотрел на 300-литровый аквариум…
* * *
Фраза "У него не все дома…" сейчас звучит как донос.
* * *
Вторая неделя карантина. Разговорился с пауком. Хорошо пообщались. Он тоже веб-дизайнер.
***
Весеннюю одежду можно не покупать — не понадобится. А размер летней вы еще не знаете.
* * *
Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то 90% блондинок исчезнут с лица Земли!
* * *
Позвонила домработница. Она тоже переходит на удаленку, будет звонить и говорить, что и как я должен делать.
***
- Разобрав хлам на балконе, понял, что смогу еще год жить, торгуя на "Авито".
* * *
Уважаемые соседи!
Не воруйте мой мусор, пожалуйста!
Я тоже хочу из дома выйти!
* * *
Закончится карантин, вообще домой приходить не буду.
* * *
Самоизоляция дана для того, чтобы ты понял, что никакое свободное время на чтение книг, спорт и развитие тебе не нужно, и ты просто ленивая скотина.
* * *
Если честно, то я не знаю, что сейчас страшнее: померить температуру или взвеситься.
***
***
— Дорогая, пойдем в ресторан или махнем на Мальдивы?
— Но сейчас же карантин.
— Ну, не хочешь — как хочешь, только потом не говори, что я не предлагал и ты сама отказалась...
***
На днях министр здравоохранения Украины, доктор медицинских наук Илья Емец публично успокоил население тем, что от коронавируса молодые не пострадают, а умрут только все пенсионеры. (Из ленты новостей)
***
***
Граждане! Не бойтесь ожирения в период самоизоляции. Диета впереди, ближе к зиме!
***
- Я, конечно, верю, что все скоро закончится, но, на всякий случай, прикармливаю белок и голубей на балконе.
***
-Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в 1 кг пакета риса 2789 зерен, а в другом 2804?
***
- Карантье — человек, сдающий в аренду собак для прогулок во время карантина.
* * *
— Бэрримор,что это за страшный, раздирающий душу, вой?
— Это собака Баскервилей, сэр. Ее уже в 60-й раз ведут на прогулку.
* * *
Седьмой день карантина. Случайно разговорился с женой. Очень даже ничего оказалась.
***
- Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем ученые.
* * *
Вовочка как чувствовал, что от этого онлайн образования стоит ждать какого-то подвоха. И тут на втором занятии Марья Ивановна сказала:
— Вова, папу с мамой быстро к монитору!
* * *
Уважаемая прокуратура, жена потребовала чтобы я позанимался с сыном математикой. Можно ли это квалифицировать как попытку доведения до самоубийства или как насилие над несовершеннолетним?
***
Как-то незаметно наступило то время, когда в деревне больше развлечений, чем в городе.
* * *
Объявлен месяц медведя. Жители должны сидеть в берлоге и сосать лапу.
ЧТО НАС ЖДЁТ:
***
Шел 2-й месяц самоизоляции. Чтобы выйти на улицу, народ начал выгуливать не только собак, но и котов, хомяков, морских свинок и даже попугая в клетке! Лишь я сидел дома и с грустью смотрел на 300-литровый аквариум…
* * *
Фраза "У него не все дома…" сейчас звучит как донос.
* * *
Вторая неделя карантина. Разговорился с пауком. Хорошо пообщались. Он тоже веб-дизайнер.
***
Весеннюю одежду можно не покупать — не понадобится. А размер летней вы еще не знаете.
* * *
Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то 90% блондинок исчезнут с лица Земли!
* * *
Позвонила домработница. Она тоже переходит на удаленку, будет звонить и говорить, что и как я должен делать.
***
- Разобрав хлам на балконе, понял, что смогу еще год жить, торгуя на "Авито".
* * *
Уважаемые соседи!
Не воруйте мой мусор, пожалуйста!
Я тоже хочу из дома выйти!
* * *
Закончится карантин, вообще домой приходить не буду.
* * *
Самоизоляция дана для того, чтобы ты понял, что никакое свободное время на чтение книг, спорт и развитие тебе не нужно, и ты просто ленивая скотина.
* * *
Если честно, то я не знаю, что сейчас страшнее: померить температуру или взвеситься.
***
***
— Дорогая, пойдем в ресторан или махнем на Мальдивы?
— Но сейчас же карантин.
— Ну, не хочешь — как хочешь, только потом не говори, что я не предлагал и ты сама отказалась...
***
На днях министр здравоохранения Украины, доктор медицинских наук Илья Емец публично успокоил население тем, что от коронавируса молодые не пострадают, а умрут только все пенсионеры. (Из ленты новостей)
***
Сергей Бабиче
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