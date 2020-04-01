Руководитель творческого клуба Перевальщины: "Мастера используют самоизоляцию для пополнения авторских коллекций" (ФОТО)

О деятельности объединения декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Золотые руки" Перевальского района ЛИЦ рассказала председатель организации Наталья Примак.11 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВАТворческое объединение декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Золотые руки" Перевальского района является филиалом клуба "Левша" Луганского центра народного творчества. На сегодняшний день в объединении состоит 59 мастеров. Широко представлены виды традиционного народного творчества - вышивка, глиняная скульптура, изобразительное искусство, скульптура из дерева и резьба по дереву, плетение из бумажной лозы, лоскутное шитье, а также современные виды творчества - флористика из холодного фарфора, фоамирана, канзаши, изготовление игрушек, бижутерии из натуральных камней, бисероплетение.Наше объединение было организовано в феврале 2009 года, то есть уже 11 лет мы плодотворно работаем.У нас при районном ДК есть мастерская, где мастера собираются для обсуждения каких-то планов, мероприятий и просто обменяться опытом, пообщаться на интересные темы. Недавно руководство района сделало там ремонт, теперь это очень уютное место, за что мы очень благодарны главе района Виталию Васильевичу Михайлову.ПОДАРОК С ДУШОЙС 2014 года люди действительно стали больше заниматься творчеством. Это не просто отвлекает, это успокаивает нервную систему. И общая тенденция такая, что все устали от китайских сувениров, и больше ценится подарок, сделанный с душой. Эти изделия греют душу, они с радостью носятся, можно выбрать то, что подходит именно тебе. Все равно заводские сувениры не несут такой энергетики, тепла.Большой спрос сейчас на канзаши - заколочки из лент, обручи; вязаные игрушки, которые цепляют на рюкзачки, пояса – все это очень популярно.УКРАШЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙНаши мастера – постоянные участники районных и республиканских выставок. Они очень легкие на подъем и с радостью посещают выставки в других регионах. Например, мы выезжаем в Стаханов, Красный Луч. В Перевальском районе проходят две "фирменные" выставки - на Покрова и Троицу. Это действительно большие ярмарки народного творчества. На них к нам приезжают мастера из различных городов.Очень много мероприятий с нашим участием проходит на территории усадьбы Мсциховского в поселке Селезневка. Такие общегородские праздники, как Масленица, День Победы, День шахтера также не обходятся без нашего творчества.Выставки объединения становятся изюминкой и украшением различных фестивалей и праздников.Наши мастера достойно проявили себя, участвуя в республиканском фестивале-конкурсе казачьей культуры "Луганский край – казачий край". Резчик по дереву Дубик Юрий Ефимович и художник Петровский Сергей Анатольевич стали победителями.Кроме того, отдельные мастера выезжали на выставки в России по программе интеграции, а сейчас мастер по флористике из холодного фарфора участвует в онлайн-выставке, являющейся первым этапом конкурса, который проводит Швейцария. Ее работы очень достойные и мы верим в успех.ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВАВ связи с временными ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, наша деятельность фактически свернулась до интернетных выставок. Но и этот период мы проводим очень продуктивно. Конечно, есть сложности с доставкой материалов для творчества, но у каждого мастера есть немаленький кармашек с запасами.Творческие люди – очень особенные. Им некогда болеть, грустить. Они все время заняты своим творчеством, это увлеченные люди.Те мастера, которые сейчас работают дистанционно, находятся на самоизоляции, могут больше времени уделить своему занятию и используют этот период для пополнения авторских коллекций.Когда все ограничения будут сняты, засидевшиеся в своих рабочих уголках мастера будут рваться на выставки и удивлять новыми работами.25 апреля — Луганск