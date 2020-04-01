В Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом

«У нас за истёкшие сутки десять случаев заражения в Республике Крым», — цитирует его ТАСС.

Фото: РИА НовостиГлава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике за сутки обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19 у десяти человек, передает RT.По его словам, это максимальное количество выявленных за сутки заразившихся за весь период наблюдения в Крыму.Он также сообщил, что всего в Крыму зафиксировано 67 случаев заболевания COVID-19, из них 37 — местные.