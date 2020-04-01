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В Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом

root Сегодня, 12:0030Новости
В Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике за сутки обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19 у десяти человек, передает RT.
«У нас за истёкшие сутки десять случаев заражения в Республике Крым», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это максимальное количество выявленных за сутки заразившихся за весь период наблюдения в Крыму.
Он также сообщил, что всего в Крыму зафиксировано 67 случаев заболевания COVID-19, из них 37 — местные.

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