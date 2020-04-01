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В Луганской области зафиксирован новый случай корановируса

verter Сегодня, 12:3024Новости
В Луганской области зафиксирован новый случай корановируса
По состоянию на 9:00 25 апреля на Луганщине подтверждены 28 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствует статистика МОЗ по заболеваемости COVID-19.

Так, за сутки в Луганской области заболел еще один человек.

Всего в Украине на сегодняшний день 8125 подтвержденных случаев COVID-19. Новости Региона - Сегодня, 12:13 57

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