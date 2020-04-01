В Луганской области зафиксирован новый случай корановируса

По состоянию на 9:00 25 апреля на Луганщине подтверждены 28 случаев коронавируса.



Об этом свидетельствует статистика МОЗ по заболеваемости COVID-19.



Так, за сутки в Луганской области заболел еще один человек.



Всего в Украине на сегодняшний день 8125 подтвержденных случаев COVID-19. Новости Региона - Сегодня, 12:13 57