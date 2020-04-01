В Луганске запрещен выезд всех граждан за пределы ЛНР, за исключением ряда лиц.



Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

Там отметили, что глава ЛНР Леонид Пасечник внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», запретив на время действия режима выезд граждан, находящихся на территории ЛНР, за пределы Республики.

«Запретить выезд граждан, находящихся на территории Луганской Народной Республики, за пределы Луганской Народной Республики за исключением категорий лиц, которые определяются чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией (ЧСПК) при Правительстве Луганской Народной Республики», — говорится в документе.

В рамках своих полномочий ЧСПК определила категории лиц, для которых сделано исключение:

— граждане, имеющие постоянную регистрацию места жительства на территории Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, а также временно подконтрольной правительству Украины территории;

— граждане, выезжающие в случае возникновения особых жизненных обстоятельств (лечение, командировка, смерть близких родственников) при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства;

— граждане, являющиеся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, специального и служебного транспорта, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность. Красота и здоровье - Сегодня, 11:28 156 В Луганске разъяснил кому разрешен выезд за пределы ЛНР в период повышенной готовности.Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.Там отметили, что глава ЛНР Леонид Пасечник внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», запретив на время действия режима выезд граждан, находящихся на территории ЛНР, за пределы Республики.«Запретить выезд граждан, находящихся на территории Луганской Народной Республики, за пределы Луганской Народной Республики за исключением категорий лиц, которые определяются чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией (ЧСПК) при Правительстве Луганской Народной Республики», — говорится в документе.В рамках своих полномочий ЧСПК определила категории лиц, для которых сделано исключение:— граждане, имеющие постоянную регистрацию места жительства на территории Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, а также временно подконтрольной правительству Украины территории;— граждане, выезжающие в случае возникновения особых жизненных обстоятельств (лечение, командировка, смерть близких родственников) при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства;— граждане, являющиеся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, специального и служебного транспорта, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность. Красота и здоровье - Сегодня, 11:28 156

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