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Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Sergey Сегодня, 12:4524Новости
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Фото: РИА Новости
Два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии. Об этом информирует пресс-служба Балтийского флота, передает RT.
«Лётчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолёт F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение», — цитирует сообщение ТАСС.

В Минобороны сообщили, что после того, как иностранный самолёт изменил курс полёта от российской госграницы, истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

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