Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

«Лётчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолёт F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение», — цитирует сообщение ТАСС.

Фото: РИА НовостиДва российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии. Об этом информирует пресс-служба Балтийского флота, передает RT.В Минобороны сообщили, что после того, как иностранный самолёт изменил курс полёта от российской госграницы, истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.