Рынки и супермаркеты Луганска будут по очереди закрывать для дезинфекции



Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.

«На сегодняшний момент никто не закрывает торговлю на рынках», — отметил он.

«Однако с целью дезинфекционных мероприятий на рынках и торговых площадях супермаркетов будут проведены комплексные дезинфекционные работы. Это позволит им возобновить свою работу после проведения комплекса дезинфекционных мероприятий», — проинформировал Докашенко.

Красота и здоровье - Сегодня, 12:25 196 Комплексные дезинфекционные мероприятия пройдут на рынках и торговых площадях супермаркетов в связи с угрозой распространения короновируса нового типа.Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.«На сегодняшний момент никто не закрывает торговлю на рынках», — отметил он.«Однако с целью дезинфекционных мероприятий на рынках и торговых площадях супермаркетов будут проведены комплексные дезинфекционные работы. Это позволит им возобновить свою работу после проведения комплекса дезинфекционных мероприятий», — проинформировал Докашенко.Красота и здоровье - Сегодня, 12:25 196

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