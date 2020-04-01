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Рынки и супермаркеты Луганска будут по очереди закрывать для дезинфекции

bot Сегодня, 13:1522Новости
Рынки и супермаркеты Луганска будут по очереди закрывать для дезинфекции
Комплексные дезинфекционные мероприятия пройдут на рынках и торговых площадях супермаркетов в связи с угрозой распространения короновируса нового типа.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.
«На сегодняшний момент никто не закрывает торговлю на рынках», — отметил он.
«Однако с целью дезинфекционных мероприятий на рынках и торговых площадях супермаркетов будут проведены комплексные дезинфекционные работы. Это позволит им возобновить свою работу после проведения комплекса дезинфекционных мероприятий», — проинформировал Докашенко.
Красота и здоровье - Сегодня, 12:25 196

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