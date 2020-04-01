При попытки переправить через Северский Донец 5 тыс пачек сигареты схвачены контрабандисты
Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы пограничной охраны МГБ задержали контрабандистов, пытавшихся переправить через реку в РФ пять тыс. пачек сигарет стоимостью 180 тыс. руб.
Об этом сообщили в пресс-центре ГТК.
«24 апреля, примерно в два часа ночи, при проведении оперативных мероприятий мобильной группой ГТК совместно с сотрудниками Службы пограничной охраны МГБ в десяти метрах от реки Северский Донец, по руслу которой проходит государственная граница, обнаружено два транспортных средства, из которых двое граждан пытались переместить табачные изделия через реку Северский Донец с территории ЛНР на территорию РФ, используя деревянную лодку», — говорится в сообщении.
«При визуальном осмотре транспортных средств обнаружено 5 тысяч пачек с табачными изделиями Business class Blue, оклеенных марками акцизного налога ЛНР. Предметы правонарушения и транспортные средства изъяты, правонарушители задержаны. По предварительной оценке, общая стоимость изъятых табачных изделий составила 180 тысяч рублей», — отметили в пресс-центре ГТК ЛНР. Происшествия - Сегодня, 15:41 73
Об этом сообщили в пресс-центре ГТК.
«24 апреля, примерно в два часа ночи, при проведении оперативных мероприятий мобильной группой ГТК совместно с сотрудниками Службы пограничной охраны МГБ в десяти метрах от реки Северский Донец, по руслу которой проходит государственная граница, обнаружено два транспортных средства, из которых двое граждан пытались переместить табачные изделия через реку Северский Донец с территории ЛНР на территорию РФ, используя деревянную лодку», — говорится в сообщении.
«При визуальном осмотре транспортных средств обнаружено 5 тысяч пачек с табачными изделиями Business class Blue, оклеенных марками акцизного налога ЛНР. Предметы правонарушения и транспортные средства изъяты, правонарушители задержаны. По предварительной оценке, общая стоимость изъятых табачных изделий составила 180 тысяч рублей», — отметили в пресс-центре ГТК ЛНР. Происшествия - Сегодня, 15:41 73
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