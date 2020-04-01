Угольная промышленность — закрыть нельзя приватизировать
Так плохо нам еще не было никогда, говорят шахтеры, а эксперт предлагает правительству Украины сделать два важных шага.
За попытками нынешнего руководства страны решить дальнейшую судьбу угольной промышленности внимательно следят приблизительно 90 тысяч человек, которые так или иначе зависят от развития углепрома. Фактически, это целые регионы Украины на западе и востоке страны, которые в своей экономике и социальной политике опирались на шахтеров.
Если в 2013 году 94 предприятия угольной отрасли приносили ежегодно 83,6 млн т, то уже в 2019 добыча снизилась до 31,2 млн т угля, а количество шахт сократилось до 54, причем из них государственных было осталось только 33 производства. Сократился и объем средств вырученных за реализацию угля, зато в разы увеличились долги по зарплате.
Основная проблема угольной отрасли в том, что у руководства отрасли и у руководства страны нет четкой программы действий в этой сфере, заявил в интервью сайту журналисты Вадим Карнаух, председатель Совета «Ассоциации независимых экспертов Украины» («Укрэксперт»).
«На сегодняшний день, мы видим полное отсутствие каких-либо программ в этой сфере. Фактически имеем мертвый, разграбленный государственный сектор добычи угля, системную задолженность по зарплате шахтерам, социальную напряженность в регионе, можно сказать, отсутствие будущего. Как говорят шахтеры — «так плохо нам еще не было никогда», — отметил В. Карнаух.
«В 2012 году я в составе делегации Донецкой ОГА принял участие в рабочей поездке в Германию. Целью командировки было ознакомление с опытом немецких специалистов по безболезненному переходу на возобновляемые источники энергии. В городе Дортмунд была реализована программа по закрытию всех угольных шахт и мощностей тяжелой металлургии. Там на месте всех закрытых угольных предприятий существуют современные эко-парки, людям предоставлены новые рабочие места. Аналогичные мероприятия планировалось провести и на Донбассе, ведь с 2010 года Донецкая область на государственном уровне имела программу по закрытию и реструктуризации нерентабельных шахт. Кстати, финансирование было от ЕС» — вспоминает эксперт.
Нынешнюю ситуацию в украинском углепроме еще можно изменить, считает В. Карнаух. Основных путей решения проблемы эксперт видит два.
«Первый — это разработка и реализация программы развития в краткосрочной перспективе. Конечно, вначале было бы оптимально провести полный аудит госсектора. И в идеале, за счет ЕС — ведь возобновление работы в данном направлении представляется ещё возможным. Исполнителем должно выступить профильное министерство, включая ведущих экспертов угольной промышленности.
Вторым же вариантом решения проблемы является приватизация этого сектора, в полном понимании этого процесса. Частная собственность в совокупности со сбалансированным налогообложением показывает отличные результаты по наполнению казны, что весьма актуально для присутствующего дефицита бюджета», — заявил Вадим Карнаух.
Новости Украины - Сегодня, 15:03 73
За попытками нынешнего руководства страны решить дальнейшую судьбу угольной промышленности внимательно следят приблизительно 90 тысяч человек, которые так или иначе зависят от развития углепрома. Фактически, это целые регионы Украины на западе и востоке страны, которые в своей экономике и социальной политике опирались на шахтеров.
Если в 2013 году 94 предприятия угольной отрасли приносили ежегодно 83,6 млн т, то уже в 2019 добыча снизилась до 31,2 млн т угля, а количество шахт сократилось до 54, причем из них государственных было осталось только 33 производства. Сократился и объем средств вырученных за реализацию угля, зато в разы увеличились долги по зарплате.
Основная проблема угольной отрасли в том, что у руководства отрасли и у руководства страны нет четкой программы действий в этой сфере, заявил в интервью сайту журналисты Вадим Карнаух, председатель Совета «Ассоциации независимых экспертов Украины» («Укрэксперт»).
«На сегодняшний день, мы видим полное отсутствие каких-либо программ в этой сфере. Фактически имеем мертвый, разграбленный государственный сектор добычи угля, системную задолженность по зарплате шахтерам, социальную напряженность в регионе, можно сказать, отсутствие будущего. Как говорят шахтеры — «так плохо нам еще не было никогда», — отметил В. Карнаух.
«В 2012 году я в составе делегации Донецкой ОГА принял участие в рабочей поездке в Германию. Целью командировки было ознакомление с опытом немецких специалистов по безболезненному переходу на возобновляемые источники энергии. В городе Дортмунд была реализована программа по закрытию всех угольных шахт и мощностей тяжелой металлургии. Там на месте всех закрытых угольных предприятий существуют современные эко-парки, людям предоставлены новые рабочие места. Аналогичные мероприятия планировалось провести и на Донбассе, ведь с 2010 года Донецкая область на государственном уровне имела программу по закрытию и реструктуризации нерентабельных шахт. Кстати, финансирование было от ЕС» — вспоминает эксперт.
Нынешнюю ситуацию в украинском углепроме еще можно изменить, считает В. Карнаух. Основных путей решения проблемы эксперт видит два.
«Первый — это разработка и реализация программы развития в краткосрочной перспективе. Конечно, вначале было бы оптимально провести полный аудит госсектора. И в идеале, за счет ЕС — ведь возобновление работы в данном направлении представляется ещё возможным. Исполнителем должно выступить профильное министерство, включая ведущих экспертов угольной промышленности.
Вторым же вариантом решения проблемы является приватизация этого сектора, в полном понимании этого процесса. Частная собственность в совокупности со сбалансированным налогообложением показывает отличные результаты по наполнению казны, что весьма актуально для присутствующего дефицита бюджета», — заявил Вадим Карнаух.
Новости Украины - Сегодня, 15:03 73
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