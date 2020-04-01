ВСУ "поднимет" боеготовность с помощью пропагандистов из СМИ – Народная милиция

Командование так называемой "операцией объединенных сил" ("ООС") в связи с недостаточной укомплектованностью подразделений и низкой профпригодностью личного состава привлечет журналистов для создания пропагандистских сюжетов, демонстрирующих высокий уровень боевой подготовки в ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Увеличение количества заболевших коронавирусом военнослужащих в зоне "ООС" негативно сказывается на уровне боевой готовности. Усугубляет ситуацию острый некомплект и низкая профпригодность личного состава", - отметил он.

"В частности, по итогам ежегодной аттестации в докладе главного старшины зоны "ООС" прапорщика Заиченко из оперативно-тактической группировки "Север" отмечается низкий уровень подготовки сержантского состава 30-й и 93-й отдельных мотопехотных бригад, слабое знание функциональных обязанностей и несоответствие занимаемым должностям, что на фоне низкого уровня морально-психологического состояния наносит негативный отпечаток на престиж службы в ВСУ и негативно отражается на призывной кампании", - сообщил Осадчий.

Он отметил, что после доклада указанной информации министру обороны Украины Андрею Тарану "командующий "ООС" (Владимир) Кравченко получил указания сосредоточить усилия на демонстрации высокого уровня подготовки вверенных ему соединений".

"В частности, Кравченко приказал командирам 30-й и 93-й бригад осуществить подготовку пропагандистских видеосюжетов, демонстрирующих высокий уровень боевой подготовки, с привлечением съемочных групп пяти телеканалов: "5 канал", "1+1", "24 канал", "ICTV" и "Интер", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 апреля — Луганск