Лавров рассказал, что ряду стран ЕС не разрешают принимать помощь России

"Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас есть хорошее сравнительное преимущество, просто не разрешают этого сделать старшие товарищи", - отметил он.

Фото: © МИД РФ / РИА НовостиЦелому ряду стран Европы, в том числе входящих в НАТО, которые были бы не против обратиться за помощью к России в связи с пандемией коронавируса, не разрешают это сделать "старшие товарищи", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.По его словам, некоторые страны и в условиях пандемии пытаются "внедрять геополитику"."Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.Российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными уже провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 71 населенных пунктах Ломбардии. Обработаны 79 зданий и сооружений, более 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 110 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994.