Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Лавров рассказал, что ряду стран ЕС не разрешают принимать помощь России

root Сегодня, 16:4524Новости
Лавров рассказал, что ряду стран ЕС не разрешают принимать помощь России
Фото: © МИД РФ / РИА Новости
Целому ряду стран Европы, в том числе входящих в НАТО, которые были бы не против обратиться за помощью к России в связи с пандемией коронавируса, не разрешают это сделать "старшие товарищи", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По его словам, некоторые страны и в условиях пандемии пытаются "внедрять геополитику".
"Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.
"Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас есть хорошее сравнительное преимущество, просто не разрешают этого сделать старшие товарищи", - отметил он.

Российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными уже провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 71 населенных пунктах Ломбардии. Обработаны 79 зданий и сооружений, более 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 110 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.
По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: