Куда поедем в путешествие после карантина. Святые Горы и Святогорск. ФОТО



Жители Луганщины после ослабления карантина могут в режиме путешествия выходного дня посетить замечательные места в регионе и в Украине. Поверьте, туристический потенциал, и Донбасса, и Украины просто неисчерпаем.

журналисты, совместно с сайтом В-Мандри, предлагает жителям Луганщины серию материалов — путеводителей по туристическому Донбассу и в целом по Украине.

Начнем мы с жемчужины Донбасса — крупнейшего украинского национального парка «Святые Горы».

Где находятся «Святые Горы»?

Если душа желает восстановления, если надо наполниться животворной энергией и в который раз убедиться, что культурное достояние Украины способно поразить своей масштабностью не только путешественников и гостей страны, но и еще раз вдохновить коренных жителей, обязательно необходимо запланировать свой туристический маршрут в сторону Донецкой области.

Именно на стыке территорий Славянского и Краснолиманского районов, между населенными пунктами Святогорск и селом Донецкое, вдоль Северского Донца, расположен седьмой национальный парк Украины «Святые Горы». Его площадь в 40.589 га кажется необъятной, но такой интересной для гостей.

В чем особенность национального парка «Святые Горы»

Каждая часть этого уникального уголка, насыщенная захватывающими природными пейзажами, редкими видами растительного и животного мира, архитектурными шедеврами и ошеломляющей историей. «Святые Горы» именно тот случай, когда лучше увидеть всю эту красоту собственными глазами, чтобы понять величие этого неповторимого уголка, чем тысячи раз услышать. Конечно, в Украине немало выдающихся мест, которые будут интересны для ознакомления, но тут вы удивитесь количеству памятников собранных в одном национальном парке:

Территория, на которой расположены «Святые Горы» имеет историческое основание, поэтому здесь можно встретить растения из ледникового и после после ледникового периодов, например, иссоп меловой и меловую сосну;

Количество редких представителей флоры, которые растут в этом парке достигает 950 видов. При этом почти 50 из них занесены в Красную книгу;

Всего на территории национального парка насчитали около 2 тысяч видов растений и деревьев;

Кроме этого, «Святые горы» — исторический комплекс, где размещены 129 археологических и 79 исторических объектов. В частности, в пределах парка стоит Святогорский монастырь, Меловая гора с пещерными храмами и Николаевской церковью, лесные чащи «Маякская дача», мемориальная часовня известных семей Голицыных, Курахиних, Иловайских и еще много чего.

Кроме этого, благодаря уникальным климатическим условиям заповедник «Святые Горы» стал еще и местом оздоровления не только духовного, но и телесного. Лесные чащи со своими ароматами улучшают работу дыхательной системы и нормализуют самочувствие. Многочисленные водоемы станут лучшей терапией от стрессов и нервных расстройств, как и сама атмосфера в парке.

Легенды вокруг национального парка

Те, кто хоть раз бывал в пределах этого парка, смогли ощутить на себе некоторую таинственность и наплыв духовности. Действительно, «Святые горы» — удивительное место, вокруг которого до сих пор кружат легенды, связанные с верующими. Сегодня известны две легенды, которые касаются главной достопримечательности парка -Святогорского монастыря, и которые объясняют само название «Святые горы»:

Согласно первой, в свое время здесь жили монахи, бежавшие от византийской власти. Верующие построили монастырь на берегу Северского Донца, откуда христианство начало распространятся по близлежащим территориям. Сюда начали отовсюду прибывать поломники, чтобы молиться и любоваться природой;

Если верить второй легенде, то в 1240 году, когда во время татаро-монгольского нашествия была разрушена Киево-Печерская Лавра, уцелевшие печерские монахи перебрались в эти края, чтобы продолжить службу на новом месте. На склонах горы они начали делать пещеры, в которых жили и проводили богослужения.

Именно поэтому «Святые горы» имеют такое название, а всю территорию считают святыней.

Где остановиться туристам, которые хотят побывать в парке?

Поскольку «Святые горы» действительно привлекают путешественников, то, в независимости от сезона, сюда едет много желающих. Конечно, и вопрос проживания для них не на последнем месте. Поэтому, так хочется совместить полезное с приятным и не тратить лишнее время на поиски ближайшего пункта отдыха, тем более, когда посещение национального парка точно не ограничится одним днем.

Рядом со «Святыми горами» находится санаторий «Светогорск», который предложит клиентам не только комфортные условия проживания с налаженной системой питания, но и экскурсионные маршруты и возможность подлечиться. Также можно остановиться в гостинице «Альфа», в селе Щурово вблизи реки Северский Донец или в заведении «Сказочный домик «Никита» в самом центре Святогорска.

Интересные факты о «Святых горах»

Парковая зона функционирует с 1997 года после Указа Президента Украины, но признана сокровищем природы еще в 1963 году. Главной целью создания парка «Святых Гор» было желание сохранить природные комплексы Донецкого кряжа, которые должны привлекать туристов, оздоравливать и дарить эстетическое наслаждение украинскому народу;

«Святые горы» еще издавна привлекали писателей и ученых. Так, в 1884 году здесь бывал А. П. Чехов, ботаник В. А. Талиев и биологи Е.М. Лавренко, М.И. Котов, М.С. Шалит;

Меловые горы, которые можно встретить в парке, в 2008 году были внесены в рейтинг «Семь чудес Украины».



Новости Региона - Сегодня, 16:23 40 Сегодня украинцы вынуждены сидеть дома, но от этого тяга к путешествиям у многих только растет. Возможно, мечты о дальних странах несколько преждевременны. Мы пока не знаем, когда появится возможность покидать территорию Украины, да и финансовый вопрос для многих стоит как никогда остро. Но, как говорят китайцы (хай им Грець... за этот вирус), кризис это не только проблемы, а и новые возможности.Жители Луганщины после ослабления карантина могут в режиме путешествия выходного дня посетить замечательные места в регионе и в Украине. Поверьте, туристический потенциал, и Донбасса, и Украины просто неисчерпаем.журналисты, совместно с сайтом В-Мандри, предлагает жителям Луганщины серию материалов — путеводителей по туристическому Донбассу и в целом по Украине.Начнем мы с жемчужины Донбасса — крупнейшего украинского национального парка «Святые Горы».Если душа желает восстановления, если надо наполниться животворной энергией и в который раз убедиться, что культурное достояние Украины способно поразить своей масштабностью не только путешественников и гостей страны, но и еще раз вдохновить коренных жителей, обязательно необходимо запланировать свой туристический маршрут в сторону Донецкой области.Именно на стыке территорий Славянского и Краснолиманского районов, между населенными пунктами Святогорск и селом Донецкое, вдоль Северского Донца, расположен седьмой национальный парк Украины «Святые Горы». Его площадь в 40.589 га кажется необъятной, но такой интересной для гостей.Каждая часть этого уникального уголка, насыщенная захватывающими природными пейзажами, редкими видами растительного и животного мира, архитектурными шедеврами и ошеломляющей историей. «Святые Горы» именно тот случай, когда лучше увидеть всю эту красоту собственными глазами, чтобы понять величие этого неповторимого уголка, чем тысячи раз услышать. Конечно, в Украине немало выдающихся мест, которые будут интересны для ознакомления, но тут вы удивитесь количеству памятников собранных в одном национальном парке:Территория, на которой расположены «Святые Горы» имеет историческое основание, поэтому здесь можно встретить растения из ледникового и после после ледникового периодов, например, иссоп меловой и меловую сосну;Количество редких представителей флоры, которые растут в этом парке достигает 950 видов. При этом почти 50 из них занесены в Красную книгу;Всего на территории национального парка насчитали около 2 тысяч видов растений и деревьев;Кроме этого, «Святые горы» — исторический комплекс, где размещены 129 археологических и 79 исторических объектов. В частности, в пределах парка стоит Святогорский монастырь, Меловая гора с пещерными храмами и Николаевской церковью, лесные чащи «Маякская дача», мемориальная часовня известных семей Голицыных, Курахиних, Иловайских и еще много чего.Кроме этого, благодаря уникальным климатическим условиям заповедник «Святые Горы» стал еще и местом оздоровления не только духовного, но и телесного. Лесные чащи со своими ароматами улучшают работу дыхательной системы и нормализуют самочувствие. Многочисленные водоемы станут лучшей терапией от стрессов и нервных расстройств, как и сама атмосфера в парке.Те, кто хоть раз бывал в пределах этого парка, смогли ощутить на себе некоторую таинственность и наплыв духовности. Действительно, «Святые горы» — удивительное место, вокруг которого до сих пор кружат легенды, связанные с верующими. Сегодня известны две легенды, которые касаются главной достопримечательности парка -Святогорского монастыря, и которые объясняют само название «Святые горы»:Согласно первой, в свое время здесь жили монахи, бежавшие от византийской власти. Верующие построили монастырь на берегу Северского Донца, откуда христианство начало распространятся по близлежащим территориям. Сюда начали отовсюду прибывать поломники, чтобы молиться и любоваться природой;Если верить второй легенде, то в 1240 году, когда во время татаро-монгольского нашествия была разрушена Киево-Печерская Лавра, уцелевшие печерские монахи перебрались в эти края, чтобы продолжить службу на новом месте. На склонах горы они начали делать пещеры, в которых жили и проводили богослужения.Именно поэтому «Святые горы» имеют такое название, а всю территорию считают святыней.Поскольку «Святые горы» действительно привлекают путешественников, то, в независимости от сезона, сюда едет много желающих. Конечно, и вопрос проживания для них не на последнем месте. Поэтому, так хочется совместить полезное с приятным и не тратить лишнее время на поиски ближайшего пункта отдыха, тем более, когда посещение национального парка точно не ограничится одним днем.Рядом со «Святыми горами» находится санаторий «Светогорск», который предложит клиентам не только комфортные условия проживания с налаженной системой питания, но и экскурсионные маршруты и возможность подлечиться. Также можно остановиться в гостинице «Альфа», в селе Щурово вблизи реки Северский Донец или в заведении «Сказочный домик «Никита» в самом центре Святогорска.Парковая зона функционирует с 1997 года после Указа Президента Украины, но признана сокровищем природы еще в 1963 году. Главной целью создания парка «Святых Гор» было желание сохранить природные комплексы Донецкого кряжа, которые должны привлекать туристов, оздоравливать и дарить эстетическое наслаждение украинскому народу;«Святые горы» еще издавна привлекали писателей и ученых. Так, в 1884 году здесь бывал А. П. Чехов, ботаник В. А. Талиев и биологи Е.М. Лавренко, М.И. Котов, М.С. Шалит;Меловые горы, которые можно встретить в парке, в 2008 году были внесены в рейтинг «Семь чудес Украины».Новости Региона - Сегодня, 16:23 40

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