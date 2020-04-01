США требует от России сдать под контроль мирового сообщества гиперзвуковое оружие- "Кинжал", "Авангард", "Циркон"

Вот меня всегда поражает тезис, от нашей либеральной общественности, мол «это Россия во всем виновата, она обостряет обстановку в мире» ну и все в таком же ключе. Сами знаете, Россия сейчас виновата во всем, даже в развале медицины в США оказался виноват лично президент России.Последнее время нас, правда, потеснил Китай, но это исключительно связано с эпидемией Covid19. Однако претензии к России со стороны США никуда не делись. Но, а так как Россия, по мнению наших западных партнеров очень опасная и не предсказуемая страна то она должна, например:Как вам идея от Главы ВМС США Томас Модли? А может, как говорил, великий комбинатор:Хотя если честно, то ключ, от квартиры, где деньги лежат, мы им в 90-е уже отдавали, причем с превеликим удовольствием, под рассказы нашей либеральной общественности что «вот сейчас-то заживем, вот сейчас всем будет счастье и благоденствие». Как вы сами помните, счастье, и благоденствия на всех не хватило, и с взаимностью как то того, не получилось.По сложившейся уже традиции наши новые западные друзья дали аборигенам стеклянные бусы и решили что с них достаточно.И ведь американских политиков во внешних политических вопросах полностью поддерживает американское общество.Вот пример недавно наш СУ-35 перехватил американский самолет разведчик Boeing P8A Poseidon. Когда американский телеканал «Fox News» сообщил об этом, то американский сегмент интернета наполнился грозными тетрадами в которых простой рядовой обыватель требовал немедленно наказать зарвавшихся русских:Вот так, немного-немало а сбивать чтобы дескать не повадно было в следующий раз. Мне вот только одно интересно а простой, американский обыватель готов к последствиям которые наступят после такого шага его страны? Мне вот почему-то кажется что нет. И еще мне почему-то кажется, что наша либеральная общественность не совсем адекватно воспринимает действительность.Им тоже почему-то кажется, что если Россия пойдет на все возможные уступки во внешней политике, то нам всем, дадут много колбасы, и всяких других чудесных, материальных вещей, каждому так сказать по айфону. Вот только мечты тоже, почему-то в реале с действительностью расходятся. Как правило у стран, которые сдают свой суверенитет, в итоге забирают и колбасу и все остальное.Источник