Харьков сосредотачивается

«Харкiв, Харкiв, де твое обличчя?» — вопрошал поэт Павло Тычина в далеком 1923 году. Отчего-то не виделось молодому малороссу лицо русского города, основанного, в который раз напомним, по указу московского Царя Алексея Михайловича (Тишайшего). В новейшие времена Харьков первым встал на борьбу против майданного госпереворота, раньше Донецка, и в парадигму нынешнего режима по-прежнему не вписывается.В условиях слабого президента Зеленского, у коего реальной власти нет, а есть только фиглярская маловразумительная болтовня под дуду заокеанских кураторов, Харьков вынужден решать многие (читай почти все) вопросы быта и бытия самостоятельно. До введения «коронавирусных ограничений» наметилась тенденция к восстановлению связей Харькова с Российской Федерацией: торговых, производственных, научных, культурных; ведь Харьковщина, как ни один другой регион Украины, была интегрирована в экономику РФ почти на 40 процентов.Посмотрим на текущую ситуацию.Обнародованный на днях «Шестой всеукраинский муниципальный опрос» социологической группы «Рейтинг» вновь вывел Харьков в центр непокорных Киеву городов. Регион все дальше и дальше отдаляется от центральной власти, беря в свои руки так называемую децентрализацию, а по факту — мечтая о федерализации.Обозреватель ресурса «Антифашист» Юлия Гаврильчук отмечает, что мэр Харькова Геннадий Кернес вступил в незримую войну с Киевом на фоне предстоящих осенью местных выборов, подключая к своему активу известных харьковских ученых, предпринимателей и олигархов, наращивая и без того весомый политический рейтинг. Опросы показывают, что выбранная тактика приносит свои плоды, и на местном уровне Кернес и его политическая сила популярней партии Зеленского «Слуга народа» и ее кандидатов. Если в сентябре 2019 г. процент харьковчан, желающих видеть Кернеса в роли градоначальника, составлял 45% среди ответивших утвердительно и 40% среди тех, кто хотел дать ему возможность доработать и покинуть должность, то в феврале 2020 г. эти цифры составили 49% и 37% соответственно. Таким образом, половина многомиллионного Харькова уже сегодня согласна вновь назначить Кернеса мэром. Позитивно оценивают деятельность градоначальника Харькова 69% респондентов, что почти совпадает с результатами выборов городского головы в 2015 г., когда Кернес набрал 65,8%, быстро выиграв первый тур и оставив далеко позади остальных кандидатов. Второе место тогда занял кандидат от «Самопомощи» Тарас Ситенко, которого поддержали 12,31% избирателей, третье — самовыдвиженец Юрий Сапронов, набравший 5,08%. Разрыв в голосовании был рекордным по всей стране.Рейтинг «слуг народа» в Харькове ныне практически сравнялся с «Оппозиционной платформой», хотя раньше ее опережал (25% и 24% соответственно). На третье место вышла партия Шария (5%), а на четвертом расположился Порошенко со своей «Солидарностью» (4%).А вот за партию Кернеса готовы проголосовать 50% харьковчан.Набирает очки харьковский городской голова и в связи с практически полным самообеспечением города в условиях пандемии. Работающих аппаратов ИВЛ, необходимых для тяжелобольных коронавирусом, по всей Украине очень мало. Их закупкой и распределением должно было заниматься Министерство здравоохранения, однако в Харькове, словно в независимой стране, местный бизнес собрал деньги и обеспечил уже шесть больниц новыми ИВЛ.Дефицит масок в Харькове также был решен Кернесом и его новым соратником — олигархом Александром Ярославским. На днях мэр отчитался о получении второго миллиона масок, которые будут розданы населению.«Акцентирую, что второй миллион масок, как и первый, будет роздан абсолютно бесплатно по следующей схеме:— 750 тысяч масок — через школы и детсады, их получат родители, для детей и каждого члена семьи;— 100 тысяч будут распределены через территориальные центры социальной защиты;— 150 тысяч для медиков и персонала больниц», — сообщил Кернес.Впечатляюще выглядело также анонсирование 14 апреля создания мощного центра вирусологии — «лаборатории, не имеющей аналогов на Украине». Через день Кернес отчитался, что строящий лабораторию Ярославский уже закупил оборудование для нее. Рекордные темпы!«Мы только что поговорили с Александром Ярославским, и он сказал, что сейчас в Киеве уже отгружают со склада первую партию лабораторного оборудования на 15 млн. грн. Это техника одного из ведущих американских производителей ThermoFisher Scientific, мирового лидера в области биотехнологий. Сегодня-завтра в Харьков прибудет лабораторный комплекс, который имеет одновременно и практическое (диагностическое) назначение, и научное. То есть, позволяет не просто устанавливать, болен ли пациент, но и получать бесценные данные для разработки дальнейшего лечения с учетом уникальных генетических особенностей, как патогена, так и человека. Плюс проводить научные исследования для эффективной борьбы со всеми типами коронавирусов, а также с возбудителями других инфекционных заболеваний. Это оборудование последнего поколения, которое будет использовано с целью целенаправленной борьбы с инфекционными заболеваниями впервые в Украине. И это то ядро, вокруг которого мы создадим вирусологический центр мирового уровня — “Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты”», — написал в соцсетях Кернес.Эксперт прав: если удастся построить этот центр в сжатые сроки, пока бушует эпидемия коронавируса, то Харьков действительно продемонстрирует полную ему ненужность Киева для решения проблем. Зачем платить средства в национальный бюджет, если они идут на установку памятников националистам или на очередную глупую реформу. Или просто разворовываются.Меж тем аналитик сайта «Камертон» М. Юрьев в многоохватной статье «Заметки по геополитической вирусологии» напоминает нам о проблеме, волнующей как жителей Харьковщины, так и соседей, включая находящихся в Российской Федерации, — что в январе 2016 г. в пределах Харьковской области, но с перебросом в области соседние, и в том числе на территории собственно российские, вспыхнула эпидемия гриппа, от которой погибло несколько сотен человек, и цитирует Сергея Кузнецова, автора основательной статьи о харьковском предтече ковида: «Отмечу одно важное обстоятельство: это был, казалось бы, обычный калифорнийский грипп. Однако переносился он больными чрезвычайно тяжело и отметился многочисленными летальными исходами. У людей возникло законное подозрение, что что-то не в порядке с этим гриппом.Связали столь тяжелые последствия с тем, что его штамм под воздействием генной инженерии мог быть искусственно превращен в своего рода бактериологическое оружие. И производилось оно под Харьковом, в поселке Шелкостанция, где разместилась одна из секретнейших бактериологических американских лабораторий и где работают исключительно американские военнослужащие.... Врачи откровенно связывали вспышку смертоносного гриппа с экспериментами американских биокорпораций, которые создали на Украине порядка пятнадцати биостанций».В ноябре 2013 г., когда организованный переворот в Киеве только начинался, тогдашний харьковский губернатор М. Добкин наложил было запрет на работу бактериологической лаборатории в пригородной Мерефе. Но после завершения смены киевской администрации в 2014 г. деятельность объекта на Шелкостанции была успешно продолжена. Сейчас некоторые оппозиционные режиму политики требуют следствия по вопросу законности нахождения этих 15-ти американских подозрительных биостанций на территории Украины.Следует иметь в виду, что в самом Харькове весьма сильны традиции этого направления медицины, еще со времен Российской Империи. И сейчас в городе работает расположенный в центре города Институт микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова; памятник Нобелевскому лауреату, прославившему город, установлен не только напротив Института, но и у входа в Национальный университет.«Кернес вместе со своими старыми и новыми соратниками играет пока на стороне закона, — заключает Ю. Гаврильчук. — Ключевое слово — пока. Ведь ситуация может измениться кардинально в любой момент. Не дай Бог, грянет дефолт, и начнутся голодные бунты. Нынешнее правительство вряд ли сможет мирно разрешить ситуацию. Идти по стопам Яценюка-Парубия-Турчинова и начинать АТО по всей территории Украины Зеленский вряд ли станет, да и кто ему будет подчиняться в условиях глобального хаоса? Думается, Харьков попросту выставит блокпосты на подъездах к городу».Известный харьковский журналист и писатель Константин Кеворкян, вынужденно уехавший из родного города из-за несогласия с пришедшими к власти нацистами, рассказал сайту «Антифашист», чего ожидать Украине в дальнейшем и, сам, будучи пятикратно избранным в горсовет, остановился на проблемах родного города: «Сейчас Кернес делает больше, чем просто наращивает рейтинг, он объединяет и возглавляет региональную элиту, которая борется за децентрализацию. И в этом определенный секрет нормализации его отношений с господином Ярославским, с которым он ранее много лет конфликтовал. …Мы должны помнить, что Харьков является одним из наиболее благоустроенных городов не только на Украине, но и в Восточной Европе, что было неоднократно отмечено наградами Совета Европы. Тандем Добкин–Кернес в свое время проделал колоссальную работу, в том числе, и по налаживанию обратной связи с населением.Реакция региональной власти на бытовые проблемы была отлажена в Харькове ими давно».К слову, вспомнив также мэра Запорожья, который отказался останавливать общественный транспорт вопреки распоряжению Киева, К. Кеворкян привел еще несколько примеров — как с резкой критикой центральной власти выступают мэры Львова, Днепропетровска, подчеркнув, что муниципальное самоуправление на Украине резко отличается от российского весьма либеральным, принятым еще в 1990-х законом «О местном самоуправлении», который давал не только широкие полномочия местным громадам, но и немалые налоговые поступления. И в процессе порошенковской «децентрализации» из Центра в регионы было направлено дополнительное финансирование, но одновременно сбрасывалась и вся социалка. А теперь — если упрощенно — Киев хочет забрать финансовые средства назад, а социалку оставить на балансе муниципалитетов. Мэры возмущаются, недовольство будет усиливаться, но пока неизвестно в каких масштабах.В завершение харьковской темы следует обязательно затронуть традиционно весьма волнующий жителей Харькова вопрос празднования Дня Победы. Ведь Харьков горячо укоренен в памяти Великой Отечественной войны и даже День города отмечает 23 августа, в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1943 г. Этим освобождением, по мнению военных историков, была завершена Курская битва. Харьковчане почитают этот день (рабочий!), абсолютно игнорируя 24 августа, на который официозно назначен «День незалежності» (официально выходной).Мы помним, что Харьковский горсовет недавно (см. ниже ссылку на материал) по инициативе мэра вернул имя проспекту Маршала Жукова, восстановил снесенный ублюдками бюст прославленного военачальника и продолжает отстаивать свое решение.Геннадий Кернес инициировал необычную акцию к 75-летию Победы взамен масштабных городских мероприятий, которые будут отменены из-за коронавируса. Он обратился в соцсетях горожанам и сообщил, что 9 мая планировалось грандиозное шествие «Полк Бессмертной Победы» по ул. Сумской от центра города до Мемориала в лесопарке, а также мощнейший концерт на пл. Свободы со звездными артистами, которых Харьков еще не видывал, однако из-за карантина всё это придется перенести на будущее. А пока — предложил всем желающим бесплатно изготовить транспаранты «бессмертного полка» и в нынешней ситуации призвал присоединиться к акции «Полк Бессмертной Победы» не выходя из дома:«Я призываю вас 9 мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу».«Естественно, такая инициатива вызывает одобрение здравомыслящих харьковчан и вынуждает нервно заерзать всякое свидомое отребье, — отмечает обозреватель ресурса «Политнавигатор» Яков Бабаевский. — Впервые за последние годы коронавирус лишает свидомых их привычного занятия 8 мая: скорбеть по случаю великой Победы в официальных мероприятиях вместе с очередным губернатором… Они бы и расслабились: ведь “сепары” и “ватники” тоже не смогут выйти 9 мая на улицы, пройти по Сумской до Мемориала… Но тут выясняется, что клятый Кернес национал-свидомым всю скорбь перепаскудил. Получается, большая половина “первой столицы” будет отмечать День Победы на балконах… Более того: многих харьковчан, начиная с 2015 года, отпугивали традиционные бесчинства нациков на Мемориале 9 мая. Кто-то предпочитал возложить цветы, когда основное шествие пройдет, а соответственно и радикалы удалятся, и возле памятника будет поспокойнее… Плюс огромное количество выезжающих на праздник за город, плюс те пожилые люди, которым уже трудно проделывать путь в Лесопарк. А вот в этом году все они получают возможность явить себя в балконной акции “Полк Бессмертной Победы”, показать свое огромное количество и свое отношение ко всей фигне, которой занимались порошенки, вьятровичи и прочая нацистская нечисть.Кернес говорит весьма прозрачно: “Это наш великий праздник, который у нас никому не отобрать”. Да, конечно, многие земляки уже привыкли к тому, что Геннадий Адольфович часто лавирует, лавирует, пока не вылавирует… Но вот даже те харьковчане, которые невысокого мнения о принципиальности Геннадия Адольфовича, которые справедливо обвиняли его в сливе антимайдана, сейчас ничего не имеют против важной инициативы градоначальника. Здесь тот момент, когда вся здравая часть общества — только “за”».В столице Слобожанщины не забыты слова убиенного губернатора Харьковщины Евгения Кушнарева, что до Киева от Харькова 450 километров, а до границы с Россией — 38.Этого свидомиты Кушнареву не простили. Но и им ничто не простится.Михаил Слободской