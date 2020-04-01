Российские врачи опубликовали список умерших от коронавируса коллег

"Правильную статистику ведет начальство, они делят умерших на правильных и неправильных, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома", — пишут врачи.

"Судить, кто до заражения был так болен, что недостоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода", — говорится в комментарии.

Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА НовостиРоссийские врачи опубликовали список медицинских работников, погибших за время пандемии коронавируса. Документ находится в открытом доступе, передает РИА Новости.В "Списке памяти" пока значатся 22 имени — среди них врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другой персонал. Все они скончались от COVID-19.Помимо россиян, в список включили трех медиков из Белоруссии:Асратян Арпик Ашотовна, 69 лет, эпидемиолог, Сеченовский университет, Москва;Байкова Людмила Владимировна, 64 года, старшая сестра отделения микрохирургии ГКБ имени М. Е. Жадкевича (ГКБ № 71), Москва;— Белошицкий Сергей Леонидович, 46 лет, анестезиолог-реаниматолог, Александровская больница, Санкт-Петербург;— Гамолка Николай Николаевич, 76 лет, хирург, 3-й Центральный Военный Клинический Госпиталь имени Вишневского, Красногорск, Московская область;— Гончаров Николай Игоревич, 57 лет, кардиолог, Москва;— Давтян Светлана Валерьевна, 55 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург;— Демидов Игорь Юрьевич, 53 года, сосудистый хирург, Москва;— Евтеев Сергей Борисович, 48 лет, фельдшер скорой помощи, 33-я подстанция ССиНМП имени А. С. Пучкова, Москва;— Кавалли Жан-Луи, зубной техник, ЕМС, Москва;— Капитанов Дмитрий Николаевич, 55 лет, оториноларинголог, НИИ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, Москва;— Киселева Светлана Геннадьевна, 47 лет, медсестра, ГКБ № 1, Витебск (Белоруссия);— Кузин Андрей Евгеньевич, 59 лет, врач-терапевт, больница РЖД, Тула;— Кузнецов Дмитрий Юрьевич, 47 лет, анестезиолог, Солнечногорск;— Куфтина Ольга Юрьевна, 65 лет, медсестра, Лобненская центральная городская больница, Московская область;— Липилин Василий, 50 лет, фельдшер СМП, Борисов (Белоруссия);— Мороз Анна Андреевна, 29 лет, невролог, клиника "Рассвет", Москва;— Новикова Зоя Ивановна, 60 лет, врач УЗИ, Королев, Московская область;— Новоселов Виктор Серафимович, 73 года, врач-дерматовенеролог, Сеченовский университет;— Покопцев Юрий Валентинович, 54 года, реаниматолог, Лабинская центральная районная больница, Краснодарский край;— Самарцева Лариса Ивановна, 59 лет, терапевт, Клиника "Альфа-Центр Здоровья", Москва;— Скитев Сергей Николаевич, 47 лет, ортопед-травматолог, Подольская Городская Клиническая Больница, Подольск, Московская область;— Соколенко Ирина Викторовна, 61 год, старшая медсестра поликлиники, Видновская районная клиническая больница, Видное, Московская область;— Старинский Максим Валерьевич, 56 лет, уролог, Госпиталь для ветеранов войн № 3, Москва;— Тышко Мария Сергеевна, 30 лет, медсестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург;— Фиошин Владимир Иванович, 67 лет, рентгенолог, Карсунская центральная районная больница, Ульяновская область;— Чугунова Ирина Ивановна, 58 лет, терапевт, Поликлиника №214, Москва;— Шматко Наталья Николаевна, 56 лет, медсестра, БСМП, Минск (Белоруссия);— Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, Санкт-Петербург.В перечень также вошла медсестра из Ярославля, однако ее имя и место работы не уточняются.Авторы отмечают, что в список включены и те, кто заразился не на рабочем месте и имел сопутствующие заболевания. По их словам, задача заключалась в том, чтобы сохранить память об умерших медицинских работниках, а не вести статистику.По их словам, они включают в список медработников, которые умерли в период пандемии "от причин, так или иначе связанных с COVID-19", даже если поставленный диагноз "наложился на другие тяжелые заболевания".Авторы документа просят всех медиков, кто знает о скончавшихся от коронавируса коллегах, заполнить специальную форму и прислать информацию об этих врачах.Источник