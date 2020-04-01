Киевские силовики обстреляли Золотое-5, повреждены два жилых дома – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли Золотое-5, повреждения получили два жилых дома. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника (командира бригады полковника Ивана) Гараза подвергли обстрелу из 82-мм миномета населенный пункт Золотое-5. В результате обстрела повреждения получили два жилых домостроения по адресам: улица Почтовая, дома 24 и 26", - сообщил он.

Осадчий отметил, что разведка Народной милиции зафиксировала место огневой позиции минометного расчета, "который располагается на северо-западной окраине Золотого-4 в районе частных жилых домостроений по улице Довженко".

Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

"Факт обстрела населенных пунктов задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 30-й бригады Гараза и подчиненных ему военнослужащих", - сообщил Осадчий.

"Призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить украинские вооруженные формирования прекратить террор в отношении мирных граждан Донбасса", - добавил он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

25 апреля — Луганск