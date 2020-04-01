В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — заявили в министерстве.

Фото: ReutersВ Тверском суворовском военном училище восемь воспитанников сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России, передает RT.В оборонном ведомстве сообщили, что состояние суворовцев нормальное, «без симптоматических проявлений». Заражённых изолировали, за ними наблюдают медицинские специалисты.Также Минобороны опровергло данные о том, что воспитанников училища якобы заставляли шить себе медицинские маски. В ведомстве отметили, что все воспитанники и преподавательский состав обеспечены средствами защиты и профилактики.