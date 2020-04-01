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В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

Sergey Сегодня, 19:150Новости
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
Фото: Reuters
В Тверском суворовском военном училище восемь воспитанников сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России, передает RT.
«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — заявили в министерстве.

В оборонном ведомстве сообщили, что состояние суворовцев нормальное, «без симптоматических проявлений». Заражённых изолировали, за ними наблюдают медицинские специалисты.
Также Минобороны опровергло данные о том, что воспитанников училища якобы заставляли шить себе медицинские маски. В ведомстве отметили, что все воспитанники и преподавательский состав обеспечены средствами защиты и профилактики.

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