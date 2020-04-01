Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике утром и днем 26 апреля

Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории ЛНР утром и днем 26 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Утром и днем 26 апреля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

25 апреля — Луганск