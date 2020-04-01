Новый облик Большой Морской

"Есть вопросы к качеству асфальта в некоторых местах. «Я попросил, чтобы специалисты от заказчика с помощью современного оборудования еще раз проверили качество покрытия, чтобы вопросов у автомобилистов не возникало», - добавил он.

Реконструкция центральной улицы Севастополя подходит к завершению. Сегодня врио губернатора Михаил Развожаев прогулялся по Большой Морской и оценил качество выполненного ремонта.«Все основные работы завершены. Если бы не было сейчас режима самоизоляции, мы бы провели торжественное мероприятие. Сейчас задача — доделать реставрационные работы, убрать строительную технику и рабочие городки с наших площадей, помыть тротуары, полить деревья и наслаждаться обновленной Большой Морской», — отметил Развожаев.Губернатор Севастополя заверил, что все мелкие недочеты будут оперативно устранены. Это касается, в частности, малых архитектурных элементов, разметки.Подсветка перголы у сухого фонтанаПамятник адмиралу Кузнецову Н.Г.