Через КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны сегодня пропустили 47 человек. ФОТО



Со стороны Луганска на подконтрольную Украине территорию перешли 22 человека. В обратном направлении прошли 25 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.



Сегодня, 25 апреля, граждане, которые из-за особых жизненных обстоятельств, возраста и состояния здоровья, имели основания для пересечения линии разграничения, были пропущены через КПВВ «Станица Луганская» в обоих направлениях.



По спискам, составленным с привлечением представителей Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ, а также согласованным командованием Объединенных Сил, 22 человека перешли со стороны Луганска на подконтрольную территорию. Отмечается, что это, в основном, люди, имеющие онкологические заболевания.



В Луганск пропустили 25 человек.



«Пропуск людей с обеих сторон должен был начаться в 10:00. Мы тщательно проверили основания для пропуска каждого, поданного в списках, они действительно неотложные. Как всегда, мы придерживались договоренностей. Однако первая женщина из ОРЛО прошла КПВВ «Станица Луганская» только в 14.45», — прокомментировал ситуацию глава ЛОГА Сергей Гайдай.



Все граждане, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию будут направлены на двухнедельную обсервацию. Те, кто живет на территории области, будут находиться на самоизоляции, остальные будут размещены в специально определенном медицинском учреждении.

Новости Региона - Сегодня, 19:45 126 Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 47 граждан, которые имели особые основания для пересечения линии разграничения.Со стороны Луганска на подконтрольную Украине территорию перешли 22 человека. В обратном направлении прошли 25 человек.Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.Сегодня, 25 апреля, граждане, которые из-за особых жизненных обстоятельств, возраста и состояния здоровья, имели основания для пересечения линии разграничения, были пропущены через КПВВ «Станица Луганская» в обоих направлениях.По спискам, составленным с привлечением представителей Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ, а также согласованным командованием Объединенных Сил, 22 человека перешли со стороны Луганска на подконтрольную территорию. Отмечается, что это, в основном, люди, имеющие онкологические заболевания.В Луганск пропустили 25 человек.«Пропуск людей с обеих сторон должен был начаться в 10:00. Мы тщательно проверили основания для пропуска каждого, поданного в списках, они действительно неотложные. Как всегда, мы придерживались договоренностей. Однако первая женщина из ОРЛО прошла КПВВ «Станица Луганская» только в 14.45», — прокомментировал ситуацию глава ЛОГА Сергей Гайдай.Все граждане, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию будут направлены на двухнедельную обсервацию. Те, кто живет на территории области, будут находиться на самоизоляции, остальные будут размещены в специально определенном медицинском учреждении. Новости Региона - Сегодня, 19:45 126

Метки: {keywords}