Кравчук назвал виновного в бедах Украины

"Порошенко, который создал систему коррупции, систему бедности, — Украина стала самой нищей страной в Европе. Порошенко, который привел Украину под внешнее управление", — заявил он в интервью "Комсомольской правде".

Фото: РИА НовостиПервый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны, передает РИА Новости.По его словам, бывший украинский лидер создал ситуацию, при которой страна потеряла территориальную целостность и развязала войну.Кравчук отметил, что в политике, которую сейчас проводит партия Порошенко, нет "никакой морали, никакой совести, никакой чести, никакой ответственности"."Они продолжают во время чумы думать о том, как прийти к власти. А не о том, как остановить несчастье", — заключил он.