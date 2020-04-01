Синоптики прогнозируют 26 апреля в ЛНР до 19 градусов тепла, местами дождь

Температура воздуха в ЛНР 26 апреля будет колебаться от плюс 2 градусов ночью до 20 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 25 апреля до 21.00 26 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами слабый дождь; ветер южный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 14-19 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 5-7 градусов, днем – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов выше нуля ночью и плюс 15-17 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 6-8 градусов выше нуля ночью до 17-19 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 27 апреля будет облачно с прояснениями, местами слабый дождь и порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 1-6, днем 7-12 градусов тепла. 28 апреля – переменная облачность, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем 10-15 градусов выше нуля.

25 апреля — Луганск