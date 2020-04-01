Мишустин выпустил ряд новых поручений по ситуации с коронавирусом
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения, передает РИА Новости.
Среди распоряжений председателя правительства профильным ведомствам:
— подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавируса;
— представить решения по сокращению сроков сертификации аппаратов искусственной вентиляции легких;
— подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса;
— Минздрав должен будет обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов 4-5 курсов за прохождение практики в условиях эпидемии и оказание помощи больным с легкой формой COVID-19;
— Роспотребнадзору поручено выявить регионы, находящиеся в зоне риска по распространению коронавируса;
— Пенсионному фонду и правительству Москвы нужно будет сверить данные о работниках и организациях, осуществляющих деятельность на территории России;
— Минздраву и Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по единым критериям госпитализации пациентов в зависимости от тяжести заболевания COVID-19.
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