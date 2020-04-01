В Луганске заявили, что для получения паспорта РФ подали документы более 110 тыс граждан. Паспорта получили около 100 тысяч человек



Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

«На сегодняшний день более 110 000 жителей ЛНР подали документы на получение российского гражданства, из них порядка 100 000 уже получили паспорта и стали гражданами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что «несмотря на ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекциии, процесс приема документов, принятия в гражданство Российской Федерации не останавливается ни на минуту».

Политика - Сегодня, 07:00 17 Около 100 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.«На сегодняшний день более 110 000 жителей ЛНР подали документы на получение российского гражданства, из них порядка 100 000 уже получили паспорта и стали гражданами Российской Федерации», — говорится в сообщении.В ЦОС отметили, что «несмотря на ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекциии, процесс приема документов, принятия в гражданство Российской Федерации не останавливается ни на минуту».Политика - Сегодня, 07:00 17

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