Обращение председателя Народного Совета ЛНР по случаю 34-й годовщины аварии на ЧАЭС
Уважаемые ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС!
Дорогие земляки!
26 апреля 1986 года произошла самая масштабная в истории техногенная катастрофа, ставшая горьким уроком для всего человечества. Тысячи людей погибли, десятки тысяч подверглись радиационному облучению, многие остались без крова, лишились малой родины.
В этот памятный день мы обращаемся со словами искреннего сочувствия ко всем, кого коснулась Чернобыльская трагедия, отдаем дань уважения тем, кто встал на борьбу с радиационной стихией, склоняем голову перед теми, кто пожертвовал жизнью ради спасения мира от ядерной катастрофы.
Выражаю благодарность всем героям-ликвидаторам за ваши мужество, самоотверженность и патриотизм!
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!
Председатель Народного Совета ЛНР
Денис Мирошниченко
26 апреля — Луганск
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