Обращение председателя Народного Совета ЛНР по случаю 34-й годовщины аварии на ЧАЭС

Уважаемые ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС!Дорогие земляки!26 апреля 1986 года произошла самая масштабная в истории техногенная катастрофа, ставшая горьким уроком для всего человечества. Тысячи людей погибли, десятки тысяч подверглись радиационному облучению, многие остались без крова, лишились малой родины.В этот памятный день мы обращаемся со словами искреннего сочувствия ко всем, кого коснулась Чернобыльская трагедия, отдаем дань уважения тем, кто встал на борьбу с радиационной стихией, склоняем голову перед теми, кто пожертвовал жизнью ради спасения мира от ядерной катастрофы.Выражаю благодарность всем героям-ликвидаторам за ваши мужество, самоотверженность и патриотизм!От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!Председатель Народного Совета ЛНРДенис Мирошниченко26 апреля — Луганск