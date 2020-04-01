Обращение главы ЛНР по случаю Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий

Дорогие соотечественники!26 апреля 1986 года произошла величайшая по своим масштабам техногенная катастрофа XX века – авария на Чернобыльской атомной электростанции.Спустя 34 года воспоминания о страшной трагедии, которая оставила мрачный след в календаре и стала символом большого человеческого горя, наполнены скорбью и душевной болью. Миллионы людей вследствие аварии подверглись радиационному облучению, сотни тысяч граждан потеряли кров и вынуждены были навсегда покинуть свою малую Родину.Техногенная катастрофа показала, с одной стороны, беспомощность человека перед действием законов природы, но в то же время и его способность проявлять самые сильные качества – самопожертвованиеи солидарность. Общая угроза сплотила людей разных национальностей и вероисповеданий в стремлении остановить разрушительные последствия трагедии. Для молодого поколения Луганщины поступок чернобыльцев служит примером мужества, верности долгу и любви к Отчизне.Мы бесконечно благодарны героям-ликвидаторам, всегда будем высоко ценить их подвиг. Светлая память тем, кто пожертвовал жизнью ради спасения человечества от ядерной катастрофы! Крепкого здоровья, оптимизма, счастья, удачи и благополучия живым!Глава Луганской Народной РеспубликиЛ. И. Пасечник26 апреля — Луганск