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Обращение главы ЛНР по случаю Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий

root Сегодня, 10:001Новости
Обращение главы ЛНР по случаю Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий


Дорогие соотечественники!
26 апреля 1986 года произошла величайшая по своим масштабам техногенная катастрофа XX века – авария на Чернобыльской атомной электростанции.
Спустя 34 года воспоминания о страшной трагедии, которая оставила мрачный след в календаре и стала символом большого человеческого горя, наполнены скорбью и душевной болью. Миллионы людей вследствие аварии подверглись радиационному облучению, сотни тысяч граждан потеряли кров и вынуждены были навсегда покинуть свою малую Родину.
Техногенная катастрофа показала, с одной стороны, беспомощность человека перед действием законов природы, но в то же время и его способность проявлять самые сильные качества – самопожертвование
и солидарность. Общая угроза сплотила людей разных национальностей и вероисповеданий в стремлении остановить разрушительные последствия трагедии. Для молодого поколения Луганщины поступок чернобыльцев служит примером мужества, верности долгу и любви к Отчизне.
Мы бесконечно благодарны героям-ликвидаторам, всегда будем высоко ценить их подвиг. Светлая память тем, кто пожертвовал жизнью ради спасения человечества от ядерной катастрофы! Крепкого здоровья, оптимизма, счастья, удачи и благополучия живым!
Глава Луганской Народной Республики
Л. И. Пасечник
26 апреля — Луганск

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