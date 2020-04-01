Сенатор Рязанский рассказал, как обезопасить прогулки пенсионеров во время пандемии

"Пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок", - предложил сенатор.

Пенсионеры старше 65 лет с наступлением тепла должны получить возможность совершать прогулки на открытом воздухе, заявил российский сенатор Валерий Рязанский. Он рассказал, как обезопасить появление пожилых людей на улице во время пандемии.ФБА «Экономика сегодня»Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике напомнил, что столичный мэр Сергей Собянин из-за распространения коронавируса запретил людям старше 65 лет выходить на улицу. Он считает правильным предоставить пенсионерам возможность гулять хотя бы около своих домов. Главное, чтобы они при этом соблюдали социальную дистанцию, заявил РИА Новости Рязанский.Вопрос выхода россиян из группы риска на улицу, по словам Рязанского, станет актуальным в начале мая. Он надеется, что в это время уже потеплеет.Мария Верескова