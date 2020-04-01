Наигрались

У президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана настали непростые времена. И все из-за покупки российских комплексов С-400 «Триумф».С одной стороны, он подвергся жесточайшему прессингу со стороны США, требовавших отказаться его от этой сделки, а с другой стороны на него с не меньшим прессингом обрушилась собственная оппозиция, после того, как он не сдержал свое «клятвенное» обещание установить С-400 на боевое дежурство в апреле 2020 года.Напомним, что несколькими днями ранее Анкара объявила о решении отложить на неопределенный срок ввод в эксплуатацию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», мы писали об этом в одной из наших предыдущих статей. Официальной причиной переноса сроков постановки комплекса на дежурство стал «COVID-19».Однако вчера на страницах издания «Al-Monitor», специализирующегося на аналитике событий на Ближнем Востоке, вышла статья Метина Гурджана, в которой он раскрывает истинные причины переноса сроков боевого развёртывания ЗРК С-400.Объяснения турецкого правительства, связанные со вспышкой коронавируса, можно принять лишь частично.С одной стороны, с началом пандемии Турцию действительно покинули все российские специалисты, занимающиеся развертыванием комплекса. И хотя турецкие офицеры и прошли обучение в России по эксплуатации системы, без помощи русских ввести комплекс в строй им будет проблематично.С другой стороны, возникает вопрос, почему наступление пандемии не помешало Турции продолжить проведение военных операций в Ираке и Сирии?Во-первых, экономика. В Турции, как утверждает Гурджан, острая нехватка ликвидной валюты. В МВФ Эрдоган по внутренним политическим соображениям обратиться не может.Остается только США, а точнее лично Трамп, которого Эрдоган считает своим «единственным союзником в Вашингтоне». И Анкара уже отправила запрос в Федеральный резерв США на выделение Турции 10 миллиардов долларов на фоне сокращения валютных резервов.Во-вторых, внутренняя оппозиция. В случае ввода в строй российского комплекса С-400 «Триумф», на Эрдогана тут же начнется сильнейшее давление со стороны «внутреннего фронта», с требованием немедленно развернуть эти системы на границе с Сирией для защиты турецких военных в Идлибе.И если Эрдоган этого не сделает, то ему будет очень сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не защищают турецких солдат от ракетных атак, вследствие чего уже погиб 61 военнослужащий.А если он это сделает, то это вызовет серьёзный конфликт с Москвой. «Именно поэтому Эрдоган и решил повременить с боевым развёртыванием С-400. Это позволит ему избежать и проблем с США, и кризиса во внутренней политике, и окончательно не разругаться с Россией».Источник