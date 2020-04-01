Птичий базар: кто одержит победу вЂ“ Соловьев или Уткин?

В течение последних двух недель на наших глазах развернулась эпическая схватка двух публичных персон, акул пера и рыцарей микрофона, известных телеведущих – Владимира Соловьёва и Василия Уткина.Как и любой классический конфликт, который развивается по спирали, «птичья» схватка быстро преодолела все стадии эскалации и на всех парах выскочила к своему логическому окончанию – дуэли, поединку, выяснению отношений на кулаках.Для тех, кто упустил начало конфликта и не следил за развитием событий, вкратце напомним, из-за чего начался весь этот журналистский сыр-бор.Вначале, как это часто бывает, журналисты не сошлись в своих оценках и взглядах на происходящее в стране: Уткин возмущался принимаемыми мерами по противодействию коронавирусу, Соловьёв же наоборот их поддерживал и говорил о необходимости усиления мер.Расхождение во взглядах и взаимная критика быстро превратились в резкие выпады и уколы, и, конечно, в переход на личность оппонента. Что, впрочем, неудивительно.В своём очередном ролике на YouTube Василий Уткин в эмоциональном порыве назвал своего визави «маршалом пропаганды, хлопотливой тётей, мерзкой карлицей, поганой овцой, соловьиным помётом» и добавил ещё несколько эпитетов, которые здесь невозможно воспроизвести, так как нас читают женщины и дети.В ответном слове Владимир Соловьёв охарактеризовал противника как «человека с нестабильной психикой и нарушениями социального поведения, гомосексуалиста и душевнобольного» и выразил готовность оплатить ему услуги психиатра, диетолога и парикмахера.Далее Уткиным было заявлено, что ему «нравится унижать Вову», «нравится смотреть, как он пляшет и поёт в своей студии». Он коснулся детей Соловьёва и намекнул, что ему в случае реального боя «много времени не потребуется».В последнем видеоответе Соловьёв сказал, что у Уткина («власовца» и «мерзости») нет чести и достоинства, что он не отвечает за базар, и что легко «двумя пальцами свернёт Уткину шею».Совершенно очевидно, что в условиях пандемии и связанных с ней ограничительных мер никакого поединка не будет, ведь даже UFC отменила самый ожидаемый бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, ранее назначенный на 18 апреля.Поединок не состоится. Но не беда! Мы смоделируем схватку Соловьёва и Уткина, учитывая их спортивные тактико-технические характеристики.Итак, утка гораздо крупнее соловья, и соответственно Уткин гораздо крупнее Соловьёва. Рост Уткина – 199 см, а рост Соловьёва – 174 см. То есть разница в росте – 25 см, и это очень большое преимущество, к тому же и длина рук Уткина больше на 10-15 см.Теперь сопоставим весовые категории противников. По данным разных источников вес Уткина в течение последних пяти лет колебался от 145 до 230 кг. Это вес супертяжа по любым видам единоборств, включая сумо.Вес Соловьёва тоже сильно колебался. В своё время он доходил до 136 кг, но последние пятнадцать лет держится в пределах 90-95 кг. По правилам самбо Соловьёв полутяж, по правилам бокса – тяж или супертяж.Важный момент – возраст бойцов. Уткин моложе, ему на сегодняшний момент 48 лет, Соловьёву – 56 лет. Разница – 8 лет. Это существенно. Более молодой Уткин должен быть резче и выносливее своего противника.Разобравшись с биометрией, переходим к оценке морально-волевых качеств и мотивации.Судя по высказываниям и по поведению бойцов, они оба предельно мотивированы и горят желанием расколоть каску, поправить табло, намылить шею друг другу. Здесь у соперников баланс.И наконец, необходимо оценить степень спортивной подготовки.Василий Уткин больше двадцати лет комментирует футбол и поэтому прекрасно знает, как правильно нанести точный и мощный удар ногой. Причём, по быстро перемещающейся мишени. А ноги это серьёзный аргумент!Напомним, что удар ногой в два раза сильнее удара рукой. Плюс к этому Уткин много раз видел и комментировал, как бьют головой, а это тоже очень серьёзное оружие.Владимир Соловьёв более пятнадцати лет ходит в спортзал, поддерживая свою спортивную форму. Штанга даёт не только силу удара, но и цепкость захвата. Это на тот случай, если поединок перейдёт в борьбу и понадобится борцовская техника – проведение бросков, болевых и удушающих приёмов.К тому же на стороне Соловьёва генетика. Источники сообщают, что в своё время его отец был чемпионом Москвы по боксу. То есть, он как минимум имел звание «Кандидата в мастера спорта».И теперь о главном. Как сообщает ряд спортивных интернет-ресурсов, Владимир Соловьёв имеет чёрный пояс по каратэ. Необходимо отметить, что в восточных единоборствах чёрный пояс это пояс мастера. Он приравнивается к званию «Мастер спорта».Предполагаем, что поединок будет проходить по правилам так называемых «боёв без правил» или смешанных единоборств, в которых возможно применение как ударной, так и борцовской техники.Понятно, что Василий Уткин будет стремиться провести тейкдаун, перевести бой в партер и по полной использовать своё преимущество в массе, а Владимир Соловьёв постарается использовать свою ударную технику и наносить тяжёлые удары руками и ногами в стойке.Мы опросили ряд экспертов и специалистов по смешанным единоборствам и смогли на основе собранного материала смоделировать ход и результат боя.По оценкам большинства экспертов бой может продлиться от одной до полутора минут, и победу в нём одержит Соловьёв. Но некоторые специалисты, всё же, говорят о возможной ничьей и даже о победе Уткина.Мы провели социологический опрос, в котором приняло участие пятьдесят человек. Вопрос звучал так: «Кто одержит победу в реальной схватке на кулаках – Соловьёв или Уткин?»Итак, звучит гонг! Поехали!Владимир Соловьёв в (чёрных трусах) пытается подойти на удобную дистанцию. Василий Уткин (в голубых трусах) в стиле Владимира Кличко джебом удерживает противника на дистанции. Один из ударов по касательной проходит в голову Соловьёва.Уткин пытается закрепить успех и бросается в атаку, стремясь резко сблизиться, склинчевать, навалиться и перевести бой в борьбу. Но более юркий Соловьёв успевает уйти с линии атаки и тут же проводит двойку: левой в печень, правой в челюсть.Василий Уткин плывёт, но пока не крякает. Бой продолжается. Боец в голубых трусах делает новую попытку навалиться и сбить соперника с ног, но Соловьёв опять уворачивается, делает шаг в сторону и в прыжке с разножки пробивает ногой в голову.Василий падает. Судья останавливает бой. Занавес.Всем спасибо за внимание.Источник