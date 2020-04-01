В«Малый НюрнбергВ» в Риге

"Когда вы читаете подробнейшим образом как зараженных тифом вшей ссаживали на людей, которые должны были их носить на себе, и потом с ними делали соответствующие "медицинские", в кавычках, разумеется, опыты, это очень страшно читать. Это все доказательно подшито к делу и все то есть в материалах", - рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской Академии Наук, Юлия Кантор в интервью "Эху Москвы".-19 апреля 1943 года Президиум Верховного совета опубликовал указ о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения, пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников.И на самом деле уже тогда эти процессы были достаточно хорошо, особенно с учетом военного времени, оснащены с юридической точки зрения, с доказательной точки зрения. И конечно, это все было, я имею в виду период Великой Отечественной войны, это было по горячим следам.Причем первые такие процессы произошли в Краснодаре. И всем нам хорошо известно, в том числе и по литературе, это Краснодарские, Краснодонские процессы прошли летом 1943 года.И дальше, по мере того, как наступала Красная армия и перед глазами и красноармейцев, и военных юристов, и военных врачей, открывались ужасы, совершенные нацистами на оккупированной территории Советского Союза, по мере того, как стало возможным разыскивать преступников, опрашивать свидетелей и так далее, с этого момента процессов становится все больше. И до конца войны еще прошли Харьковский процесс, Смоленский, Брянский. Брянский - они готовились летом-осенью 45-го, а начались в декабре 45-го. Кстати, также, как и Ленинградский процесс.И эти все процессы на территории Советского Союза, я хочу сказать не только РСФСР, но и других республик, шли до 1949 года. Всего их было более двух десятков. На самом деле открытые суды, именно открытые, это тоже важно, прошли в 21 городе Советского Союза, РСФСР, Украинской ССР и в Белоруссии, и в Молдавии еще были процессы, поэтому их было 21 как минимум.Рижский процесс был одним из самых крупных и одним из самых сложных процессов вообще по масштабу, по уровню, рангу нацистских преступников и их пособников.Это генералитет в том числе, Фридрих Еккельн и другие, не только военные, но и военные идеологи, можно так сказать, занимавшиеся террором на территории Остланд, куда вошли как Литва, Латвия и Эстония, так и некоторые части Белоруссии и Ленинградской области.И этот процесс был огромен, он был очень сложен, особенно с учетом собственно прибалтийской специфики. Он был очень хорошо юридически оснащен по количеству опрошенных свидетелей, огромное количество экспертов, достаточно серьезное, очень квалифицированное дознание происходило. Процесс был как бы, подчеркну это как бы, недолгим, потому что он шел всего несколько месяцев, но тем не менее, он очень большой резонанс имел, кстати, в Советском Союзе это освещала советская пресса, так и за рубежом, опять же, потому что это было связано с чудовищными преступлениями против человечности, уничтожением национальных культур, издевательствами и убийствами массовыми над военнопленными.И именно на Рижском процессе были вскрыты чудовищные злодеяния нацистские, связанные с экспериментами над людьми.Вообще на территории Советского Союза были, да, массовые убийства военнопленных, убийство мирного населения было повсеместно, холокост. Но вот именно институций нацистских, где систематически производились опыты над людьми, в том числе по инфицированию разными заболеваниями и прочим, на территории Советского Союза этого практически нигде не было, кроме Риги.В Риге были устроены такие, так называемые институты, на которых производились опыты над людьми. Это было одно из крупнейших страниц Рижского процесса.Я просто занималась очень долго именно Рижским процессов и конкретно нацистским оккупационным режимом на территории Балтии. И мне приходилось работать с документами, хранящимися в Центральном архиве ФСБ России. Это как раз материалы Рижского процесса. Допросы, свидетельские показания, экспертизы, опросы мирного населения латышского, литовского, естественно, тоже.Руководитель СС и полиции рейхскомиссариата Остланд обергруппенфюрер СС Еккельн на Рижском процессе.Относительно того, как функционировали, собственно, нацистские оккупационные структуры и так называемые «буферные, марионеточные», самоуправление, состоящее из представителей коренных народов. Это ведь тоже была одной из схем оккупационного режима именно в Прибалтике. Это очень важный момент. Его не слишком любили вскрывать, не слишком любили в советское время. И очень не любят на территории Балтии сейчас вспоминать. Это одна из самых болезненных точек сегодняшнего современного балтийского самосознания, хотя документов достаточно на эту тему и в балтийских архивах. Документов, хочу подчеркнуть, немецкого происхождения.На всякий случай напомню, что уникальная коллекция материалов Оперативного Штаба, рейхсляйтера Розенберга, рейхсминистра оккупированных восточных территорий, находится в Латвийском истерическом архиве. Совершенно открыто. Она тоже как раз является одним из интереснейших фондов и документов, связанных с нацистским оккупационным режимом.Рижский процесс, он проходил в Риге, но касался не только Латвии, он фактически касался территории Остланд, не было для нацистов понятия Латвия, да, были округа так называемые, округа внутри Остланда, Остланд – восточная, да, восточная земля в дословном переводе. Это оккупированная территория. Естественно, немцы совершенно не доверяли прибалтийским народам. Не доверяли в том числе и потому что они помнили латышских стрелков, например. Ну, и вообще в Германии, в нацистской Германии знали, что довольно большие очаги большевизма происходили из так называемых балтийских окраин империи. Это исторический факт.Да и расовая теория нацистская никуда не делась и к так называемым неперспективным народам были отнесены и балтийские.- На этом суде, на Рижском, во время Рижского процесса, там только немцы были или кто-то из местного населения?-Немцы, поскольку на этом процессе судили именно верхушку, вы же понимаете, да, именно верхушку, командование, которое осуществляло карательные действия и реализовывало оккупационный режим на этой территории. Причем я хочу подчеркнуть еще раз, немцы очень именитые, то есть я имею в виду это люди, встроенные в высшую нацистскую иерархию.Это были, понимаете, гебитскомиссар Эстонии Беккинг. Были генералы. Генерал-лейтенант Руф, печально знаменитый человек на всю Балтию. Он занимался мобилизацией жителей на строительство оборонных укреплений, отправлял в немецкое рабство, куда, в Германию, на территорию Рейха тысячи рижан. И при отступлении немцев из Риги приказал разрушить там ключевые здания, архитектурные памятники и так далее.Генерал Монтетон, тоже известная фигура для военных историков, проводил карательные акции, сжигал деревни вместе с жителями. По его приказу взорваны знаменитые здания в Каунасе и так далее. Так что эти люди и предстали в 1946 году перед судом.Советский Союз, который, конечно, после 45 года стал центром такого позитивного внимания Европы и Америки, по совершенно закономерным, понятным причинам. И это обязывало к проведению процессов, как по форме, это важно, так и по содержанию, ну, хорошо подготовлено в юридическом и фактологическом смысле.Кстати, я должна сказать, что точку зрения о том, что это было действительно хорошо. То есть эти процессы послевоенного времени особенного соответствовали международным нормам того времени и действительно были в прямом смысле созвучны Нюрнбергскому процессу.Эту точку зрения разделяют и современные немецкие исследователи, в том числе один из крупнейших исследователей малых Нюрнбергских процессов, в том числе проходивших на территории Советского Союза, это Манфред Цайдлер, немецкий исследователь, который занимается советско-германскими отношениями, в том числе послевоенного периода.Кстати, могу сказать в том числе, как человек, изучавший Рижский процесс, огромное количество томов, что материалы, касающиеся территории Остланд, и преступлений на этой территории, самые разные, и преступления против человечности, и против культуры и национальной культуры, в частности. Огромное количество экспертов, свидетелей, между прочим, вы спрашивали, были адвокаты, что принципиально.- Советские адвокаты, что называется, по назначению.вЂ• Адвокаты по назначению, там видно, как они работают. И кстати, практически никаких к ним претензий. Опять же, необычным может быть, но характерным для этих процессов являлось то, что любые жалобы подсудимых и жалобы на необъективность следствия и недозволенные методы, не только подшивались к делам, но и проверялись. Опять же, вызывались эксперты, допрашивались те, кто допрашивал и так далее.И опять же, огромное количество чудовищных свидетельских показаний, это страшно читать. И тут, опять же, вспоминается Большой Нюрнбергский процесс, где помните, главный обвинитель сказал, наши доказательства будут ужасающими, вот это этот случай. Когда читаете как людей в Риге, вокруг нее, сгоняли живыми и сжигали. Когда вы видите как издевались над детьми на глазах их матерей. Когда вы читаете подробнейшим образом как зараженных тифом вшей ссаживали на людей, которые должны были их носить на себе, и потом с ними делали соответствующие "медицинские", в кавычках, разумеется, опыты, это очень страшно читать. Это все доказательно подшито к делу и все то есть в материалах.Что касается итогов этого Рижского процесса, который проходил зимой 1946 года, то приговор был достаточно жёстким. Еккельна, Руфа и Монтетона, которого я упоминала, приговорили к смертной казне через повешение. Состоялась казнь показательно в Риге. Был снят выпуск кинохроники и издана иллюстрированная брошюра.Это типичная схема для публичных процессов такого рода в это время. Также было над теми, кого судили на так называемом Ленинградском процессе, начавшемся в декабре 45 года, и такая же схема была в Новгороде.И хочу поблагодарить своего коллегу по Санкт-Петербургскому институту истории, Дмитрия Асташкина, который сделал титаническую работу. Он сделал прекрасный сайт, который называется «Советский Нюрнберг». И туда включены документальные материалы по процессам вот Малым Нюрнбергам, проходившим на территории Советского Союза. Это очень хорошая, очень профессиональная, очень объективная историческая работа, которую Дмитрий Асташкин прекрасно вот сделал."Эхо Москвы"."В 2007 году вышла книга адвоката Андриса Грутупса «Эшафот», в которой СМЕРШ назван «русским гестапо», а Эренбург — «советским Геббельсом». Самих же нацистов автор описал как жертв сталинской судебной системы: «Еккельн вину признал, сделал это честно и мужественно. По-разному можно оценивать этого человека. Но нельзя отрицать отваги генерала. Такое поведение всегда вызывает уважение».Фрагменты материалов «Рижского процесса» из архива ФСБИсточник: Центральный архив ФСБ России АСД №Н-18313, т. 2. ЛЛ. 6-333. Цит. по: Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939-1945). СПб.: Звезда, 2011.Из протокола допроса арестованного Еккельн ФридрихаВторая крупная операция по эвакуации советских граждан на работу в Германию силами подчиненной мне полиции, была проведена в сентябре 1944 года в Риге и на территории Лифляндии. В этой операции участвовал ДАНКЕРС и БАНГЕРСКИС. Они обратились с просьбой к ГИММЛЕРУ — разрешить угонять только тех латышей на работу в Германию, которые проживали в прифронтовой полосе, вблизи наступающих частей Красной Армии.Я хочу еще раз подчеркнуть, что руководители местного латвийского «самоуправления» БАНГЕРСКИС и ДАНКЕРС принимали активное участие в этой операции. Со своими офицерами они находились на хуторах и требовали, чтобы крестьяне быстрее готовились к эвакуации. Руководимая ими латвийская газета «ТЕВИЯ» также требовала от латышей покинуть свою родину и уйти вместе с отступающими немцами на работу в Германию. ЛОЗЕ, а затем КОХ, предлагали мне применить решительные меры для угона населения гор. Риги на работу в Германию. КОХ предлагал угнать из Риги 50 тысяч человек.КОХ удивлялся, что латышский народ — это, по его мнению, низшая раса очень прилично одевается и имеет хороший внешний вид. КОХ говорил далее, что латышам совершенно не требуется этои, что он лично на Украине навел соответствующих порядок.Мне приходилось, нередко сталкиваться с руководителями латвийского «самоуправления» ДАНКЕРСОМ и БАНГЕРСКИСОМ, с руководителем Литовского «самоуправления» КАПИЛЬОНОС и руководителем Эстонского «самоуправления» доктором МЯЕ. Должен сказать, что все они были большими друзьями немцев. Эти люди имели только наши немецкие интересы и нисколько не думали о судьбе своих народов. Это были всего-навсего немецкие марионетки. Из разговоров они хотят не в меньшей, а даже в большей степени чем мы, немцы. Они считали, что если, даже, Германия и проиграет войну, то все равно будет очень хорошо,если они и немцы ликвидируют советских патриотов и особенно коммунистов, так как без коммунистов и будет легче продать свои народы другим сильным державам Мира.Свидетель КАУЛИНЬШ Я.Я. 20 декабря 1945 г. показал:«В конце марта или начале апреля 1943 года комендантом лагеря (Саласпилского) — КРАУЗЕ… у матерей, находящихся в лагере, изъяли около трехсот детей и поместили их в специальный детский барак. Матерей же отправили на работу в Германию… После отправки матерей в Германию, из Риги КРАУЗЕ была вызвана специальная газовая команда, — так называемая «дезинфекционная команда» …Вначале всех детей из барака вывели в другое помещение. Газовая команда после этого напустила в детский барак газ и вместила туда вновь около трехсот детей в возрасте от пяти до одного года. В результате этого злодеяния… было удушено газом более 200 детей. Умерщвленных газом детей закопали в общую яму, вырытую вблизи Саласпилских лагерей. Этот факт я видел лично и все это происходило на моих глазах».Свидетельница ПУЦЕ Е. И. 14-го декабря 1945 года показала:«В начале 1944 года немцы привезли из разных областей Советского Союза очень много русских женщин вместе с их детьми… Вскоре после этого, примерно в апреле 1944 г., когда все дети были отняты у родителей и вывезены из лагеря, немцы стали отправлять на ст. Саласпилс самих женщин для вывоза в Германию. Немцы обещали родителям, что их дети будут в сохранности ипередадутся им на станции. Однако родители были жестоко обмануты…В тот же день более 130 детей, в том числе и грудные отнятые от родителей, были тут же недалеко от лагеря уничтожены, а женщины до 700 человек были вывезены в рабство в Германию. Всеми этими зверствами непосредственно руководил начальник Саласпилского концлагеря — КРАУЗЕ».Все эти злодеяния, безусловно, проводились по указаниям ГИТЛЕРА, ГИММЛЕРА, ГЕЙДРИХА и КАЛЬТЕНБРУНЕРА, которые, как мне точно известно, особенно ненавидели русский народ. Подчиненные мне начальники «СД» и гестапо в «Остланд» не докладывали мне о злодеяниях, учиненных над советскими детьми, а поэтому я утверждаю, что они получали соответствующие указания из Берлина, по-видимому устно и тайно.Покажите, сколько подчиненными вам органами «СД» и гестапо было арестовано латышей, эстонцев и литовцев.21 декабря я уже показал сугубо ориентировочные данные об аресте 20 тысяч человек в Латвии, большинство из которых были латыши. В Литве также было арестовано примерно 20 тысяч человек, большинство из них литовцев и, наконец, в Эстонии арестовано 10 тысяч человек, большинство из которых эстонцы.Подчиненными вам органами «СД» и гестапо применялись зверские методы в отношении арестованных и заключенных латышей, литовцев и эстонцев. — Вы это не отрицаете?Я это не отрицаю. Я признаю, что подчиненные мне органы «СД» и гестапо ликвидировали видных политических деятелей Латвии, Литвы и Эстонии, так как на этот счет была общая директива центра гестапо.ИсточникP.S.Пройдет время и обязательно опять пойдут процессы с той же формулировкой "потому что это было связано с чудовищными преступлениями против человечности, уничтожением национальных культур, издевательствами" и добавят над народами бывшего СССР. Главари то наверняка скроются, но соучастники то останутся. Не по тем учебникам латыши учат историю.Ох не по тем...Сергей Василье