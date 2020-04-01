В Харькове в ночь на воскресенье взорвали банкомат "Привата"
В ночь с субботы на воскресенье неизвестные взорвали банкомат в Харькове. Взрыв прогремел на Салтовке, на первом этаже многоэтажного дома по улице Валентиновская, 35/81.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Информация о происшествии поступила правоохранителям около 03:17. На место выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Они выяснили, что в середине банкомата взорвалось самодельное устройство.
При взрыве никто не пострадал. А сумма ущерба устанавливается.
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