В Харькове в ночь на воскресенье взорвали банкомат "Привата"

В ночь с субботы на воскресенье неизвестные взорвали банкомат в Харькове. Взрыв прогремел на Салтовке, на первом этаже многоэтажного дома по улице Валентиновская, 35/81.Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.Информация о происшествии поступила правоохранителям около 03:17. На место выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Они выяснили, что в середине банкомата взорвалось самодельное устройство.При взрыве никто не пострадал. А сумма ущерба устанавливается.