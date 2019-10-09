ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 18 раз за сутки

ВСУ в Донбассе за минувшие сутки 18 раз нарушили режим перемирия, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ред) составило 18 раз», – пояснил представитель ДНР, передает РИА «Новости».По территории республики выпустили 92 мины и снаряда калибром 82, 120 и 122 миллиметра, отметил представитель ДНР. Также обстрел велся из стрелкового вооружения и гранатометов.В зоне обстрела находились 10 населенных пунктов.Ранее сообщалось, что боец ВСУ подорвался в ходе минирования у линии соприкосновения в Донбассе.