Заявление главы ЛНР о тренировке сил гражданской защиты по противодействию коронавирусу

Уважаемые граждане Луганской Народной Республики!Эпидемиологическая ситуация в мире, к сожалению, продолжает ухудшаться. Беспрецедентные меры, принимаемые во многих странах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, не обеспечивают сохранения жизни и здоровья граждан. В мире от коронавируса продолжают умирать люди.Превентивные меры, которые были введены в Республике, позволили удержать ситуацию под контролем. Комплексом мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции предусмотрено введение с 23 апреля 2020 г. в городах Алчевск, Брянка, Перевальск, Свердловск, Стаханов строгого режима самоизоляции граждан и запрета на передвижение всех видов транспорта, за исключением специализированного, аварийного и транспорта по доставке продовольственных товаров, а также с 26 апреля 2020 г. запрета на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси. Эти дополнительные ограничительные меры введены в действие решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.Вместе с тем, в соответствии с планом проведения комплексных тренировок сил гражданской защиты, в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в Республике проводится очередная комплексная тренировка под руководством МЧС с привлечением Министерства здравоохранения и органов местного самоуправления. В состав руководства входит Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР. В условиях текущей эпидемиологической обстановки совместно отрабатываются вопросы противодействия распространению инфекции.Целью проведении плановых учебно-тренировочных мероприятий является укрепление накопленного опыта и повышение качества выполняемых задач в целях предотвращения распространения инфекции на территории Республики.Глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник26 апреля — Луганск